Меню на Пасху: рецепт печеночного рулета
Рецептов печеночных тортов существует огромное количество, и у каждой хозяйки есть свой, проверенный годами. Однако с таким же успехом можно приготовить из печени и рулет, который будет не менее вкусным. В преддверии Пасхи именитые кулинары рассказывают и показывают, как они делают это блюдо.
Своим рецептом поделилась и известный foog-блогер Юлия Симончук, продемонстрировав свою альтернативу печеночному торту для праздничного стола.
Печеночный рулет
Ингредиенты:
- печень куриная – 400 гр;
- молоко – 400 мл;
- яйца – 3 шт;
- мука – 5 ст.л;
- масло – 3 ст.л;
- соль – по вкусу;
- морковь – 2 шт;
- лук – 2 шт;
- шампиньоны – 350 гр;
- плавленые сырки – 2 шт;
- соль – по вкусу;
- майонез – по вкусу;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- грецкие орехи – 50 гр;
- зелень – немножко.
Способ приготовления:
Печень вымыть, очистить от жира и пленок и отправить в чашу блендера, добавить яйца, молоко, муку, соль, растительное масло и перебить все до однородности. Жарить как обычные блинчики.
Для начинки в чашу блендера сложить пожаренную морковь с луком, жареные грибы, добавить плавленые сырки, чеснок, соль и немного майонеза. Все перебить.
Выложить блины, как показано в видео, смазывая один за другим начинкой, пока не закончатся блины. Завернуть края и скрутить туго в рулет и завернуть в пищевую пленку. Отправить да два часа в холодильник.
Готовый рулет смазать майонезом, посыпать измельченными орехами и зеленью. Через несколько часов нарезать к столу.
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