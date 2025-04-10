Меню на Пасху: рецепт печеночного рулета

Рецептов печеночных тортов существует огромное количество, и у каждой хозяйки есть свой, проверенный годами. Однако с таким же успехом можно приготовить из печени и рулет, который будет не менее вкусным. В преддверии Пасхи именитые кулинары рассказывают и показывают, как они делают это блюдо.

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Своим рецептом поделилась и известный foog-блогер Юлия Симончук, продемонстрировав свою альтернативу печеночному торту для праздничного стола.

Печеночный рулет

Ингредиенты:

печень куриная – 400 гр;

молоко – 400 мл;

яйца – 3 шт;

мука – 5 ст.л;

масло – 3 ст.л;

соль – по вкусу;

морковь – 2 шт;

лук – 2 шт;

шампиньоны – 350 гр;

плавленые сырки – 2 шт;

соль – по вкусу;

майонез – по вкусу;

чеснок – 2-3 зубчика;

грецкие орехи – 50 гр;

зелень – немножко.

Способ приготовления:

Печень вымыть, очистить от жира и пленок и отправить в чашу блендера, добавить яйца, молоко, муку, соль, растительное масло и перебить все до однородности. Жарить как обычные блинчики.

Для начинки в чашу блендера сложить пожаренную морковь с луком, жареные грибы, добавить плавленые сырки, чеснок, соль и немного майонеза. Все перебить.

Выложить блины, как показано в видео, смазывая один за другим начинкой, пока не закончатся блины. Завернуть края и скрутить туго в рулет и завернуть в пищевую пленку. Отправить да два часа в холодильник.

Готовый рулет смазать майонезом, посыпать измельченными орехами и зеленью. Через несколько часов нарезать к столу.

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