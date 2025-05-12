Сезонные рецепты: как приготовить спаржу с соусом голландайз

С приходом весны в магазинах и на рынке уже можно купить свежую спаржу, которая является очень полезным и питательным продуктом. Как и другие зеленые овощи, она богата веществами, которые защищают клетки организма от старения и многих болезней, включая рак. Рекомендуем приготовить этот овощ, а к нему – вкуснейший соус голландайз.

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Рецептами обоих блюд поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.

Спаржа с соусом голландайз

Ингредиенты:

спаржа;

вода;

соль/перец;

сливочное масло.

Для соуса:

желток – 3 шт;

лимонный сок – 1 ст. л;

вода – 1 ч. л;

сливочное масло – 70 гр;

соль.

Способ приготовления:

Спаржу помыть и отрезать от кончиков несколько сантиметров, как показано на видео. Почистить кожицу. Удобнее всего для этого использовать нож-бритву.

Очищенную спаржу отварить в подсоленной кипящей воде 3-4 минуты.

Далее на сковороде растопить кусочек сливочного масла, выложить спаржу, чуть-чуть поперчить и обжарить со всех сторон на маленьком огне.

Для соуса в миске смешать желтки, лимонный сок и воду. Поставить все на водяную баню и, постоянно помешивая, довести до консистенции густой сметаны. Добавить масло, варить еще минуту. Посолить по вкусу.

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