Сезонные рецепты: как приготовить спаржу с соусом голландайз
С приходом весны в магазинах и на рынке уже можно купить свежую спаржу, которая является очень полезным и питательным продуктом. Как и другие зеленые овощи, она богата веществами, которые защищают клетки организма от старения и многих болезней, включая рак. Рекомендуем приготовить этот овощ, а к нему – вкуснейший соус голландайз.
Рецептами обоих блюд поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.
Спаржа с соусом голландайз
Ингредиенты:
- спаржа;
- вода;
- соль/перец;
- сливочное масло.
Для соуса:
- желток – 3 шт;
- лимонный сок – 1 ст. л;
- вода – 1 ч. л;
- сливочное масло – 70 гр;
- соль.
Способ приготовления:
Спаржу помыть и отрезать от кончиков несколько сантиметров, как показано на видео. Почистить кожицу. Удобнее всего для этого использовать нож-бритву.
Очищенную спаржу отварить в подсоленной кипящей воде 3-4 минуты.
Далее на сковороде растопить кусочек сливочного масла, выложить спаржу, чуть-чуть поперчить и обжарить со всех сторон на маленьком огне.
Для соуса в миске смешать желтки, лимонный сок и воду. Поставить все на водяную баню и, постоянно помешивая, довести до консистенции густой сметаны. Добавить масло, варить еще минуту. Посолить по вкусу.
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