Рецепт вкусной спаржи от Евгения Клопотенко
Для приготовления этого блюда понадобится всего несколько минут.
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По словам украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, наступил сезон спаржи. А значит самое время приготовить этот вкусный и полезный продукт. Чтобы получить идеальную хрустящую спаржу, достаточно следовать нескольким простым советам.
Рецепт спаржи
Для приготовления нам понадобится:
- 500 г спаржи
- 30 г сливочного масла
- сок четверти лимона
- соль по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Подготовьте главный ингредиент. Очистите зеленую спаржу, чтобы убрать верхний слой жестких волокон, после чего отрежьте самую жесткую часть ростка — примерно два см от края.
- Поставьте кастрюлю с водой на плиту, доведите до кипения, добавьте соль, а затем и спаржу.
- Варите ростки примерно одну минуту, а затем отправьте их на разогретую сковороду с растопленным сливочным маслом. Жарьте одну-две минуты, добавив щепотку соли.
- Вместо сливочного масла можно использовать оливковое или кукурузное масло.
- Спаржа хорошо сочетается с лимоном и цедрой лимона, поэтому щедро поливайте ростки спаржи во время жарки соком лимона и посыпайте цедрой.
- Также спаржа отлично сочетается с перцем чили или смесью перцев.
Также Евгений Клопотенко рекомендует приготовить к спарже соус бешамель.
Для этого дополнительно понадобится:
- 30 г сливочного масла
- 30 г муки пшеничной
- 300 мл молока
- по вкусу соль
- щепотка мускатного ореха
Пошаговый рецепт:
- Поставьте на плиту сотейник, растопите в нем 30 г сливочного масла.
- Всыпьте в сливочную массу 30 г пшеничной муки и постоянно помешивайте.
- Влейте 300 мл молока, возьмите венчик и интенсивно мешайте, чтобы не образовалось комочков, пока соус не загустеет. Чтобы соус был не слишком густым, можно добавить больше молока.
- В конце добавьте соль по вкусу и щепотку мускатного ореха.
- Выложите на тарелку спаржу, сбрызните ее лимонным соком, а сверху полейте соусом бешамель.
Приятного аппетита!
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