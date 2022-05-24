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Рецепт вкусной спаржи от Евгения Клопотенко

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спаржа, рецепт
Фото: Євген Клопотенко | Спаржу можно подавать с лимонным соком, острым перцем, а также с различными соусами.

Для приготовления этого блюда понадобится всего несколько минут.

По словам украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, наступил сезон спаржи. А значит самое время приготовить этот вкусный и полезный продукт. Чтобы получить идеальную хрустящую спаржу, достаточно следовать нескольким простым советам.

Рецепт спаржи

Для приготовления нам понадобится:

  • 500 г спаржи
  • 30 г сливочного масла
  • сок четверти лимона
  • соль по вкусу

Пошаговый рецепт:

  • Подготовьте главный ингредиент. Очистите зеленую спаржу, чтобы убрать верхний слой жестких волокон, после чего отрежьте самую жесткую часть ростка — примерно два см от края.
  • Поставьте кастрюлю с водой на плиту, доведите до кипения, добавьте соль, а затем и спаржу.
  • Варите ростки примерно одну минуту, а затем отправьте их на разогретую сковороду с растопленным сливочным маслом. Жарьте одну-две минуты, добавив щепотку соли.
  • Вместо сливочного масла можно использовать оливковое или кукурузное масло.
  • Спаржа хорошо сочетается с лимоном и цедрой лимона, поэтому щедро поливайте ростки спаржи во время жарки соком лимона и посыпайте цедрой.
  • Также спаржа отлично сочетается с перцем чили или смесью перцев.

Также Евгений Клопотенко рекомендует приготовить к спарже соус бешамель.

Для этого дополнительно понадобится:

  • 30 г сливочного масла
  • 30 г муки пшеничной
  • 300 мл молока
  • по вкусу соль
  • щепотка мускатного ореха

Пошаговый рецепт:

  • Поставьте на плиту сотейник, растопите в нем 30 г сливочного масла.
  • Всыпьте в сливочную массу 30 г пшеничной муки и постоянно помешивайте.
  • Влейте 300 мл молока, возьмите венчик и интенсивно мешайте, чтобы не образовалось комочков, пока соус не загустеет. Чтобы соус был не слишком густым, можно добавить больше молока.
  • В конце добавьте соль по вкусу и щепотку мускатного ореха.
  • Выложите на тарелку спаржу, сбрызните ее лимонным соком, а сверху полейте соусом бешамель.

Приятного аппетита!

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