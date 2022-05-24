Рецепт вкусной спаржи от Евгения Клопотенко

Для приготовления этого блюда понадобится всего несколько минут.

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По словам украинского шеф-повара Евгения Клопотенко, наступил сезон спаржи. А значит самое время приготовить этот вкусный и полезный продукт. Чтобы получить идеальную хрустящую спаржу, достаточно следовать нескольким простым советам.

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Рецепт спаржи

Для приготовления нам понадобится:

500 г спаржи

30 г сливочного масла

сок четверти лимона

соль по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовьте главный ингредиент. Очистите зеленую спаржу, чтобы убрать верхний слой жестких волокон, после чего отрежьте самую жесткую часть ростка — примерно два см от края.

Поставьте кастрюлю с водой на плиту, доведите до кипения, добавьте соль, а затем и спаржу.

Варите ростки примерно одну минуту, а затем отправьте их на разогретую сковороду с растопленным сливочным маслом. Жарьте одну-две минуты, добавив щепотку соли.

Вместо сливочного масла можно использовать оливковое или кукурузное масло.

Спаржа хорошо сочетается с лимоном и цедрой лимона, поэтому щедро поливайте ростки спаржи во время жарки соком лимона и посыпайте цедрой.

Также спаржа отлично сочетается с перцем чили или смесью перцев.

Также Евгений Клопотенко рекомендует приготовить к спарже соус бешамель.

Для этого дополнительно понадобится:

30 г сливочного масла

30 г муки пшеничной

300 мл молока

по вкусу соль

щепотка мускатного ореха

Пошаговый рецепт:

Поставьте на плиту сотейник, растопите в нем 30 г сливочного масла.

Всыпьте в сливочную массу 30 г пшеничной муки и постоянно помешивайте.

Влейте 300 мл молока, возьмите венчик и интенсивно мешайте, чтобы не образовалось комочков, пока соус не загустеет. Чтобы соус был не слишком густым, можно добавить больше молока.

В конце добавьте соль по вкусу и щепотку мускатного ореха.

Выложите на тарелку спаржу, сбрызните ее лимонным соком, а сверху полейте соусом бешамель.

Приятного аппетита!

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