Пломбир в домашних условиях: пошаговый рецепт любимого мороженого

Приготовление пломбира требует времени и аккуратности, но результат превзойдет все ожидания.

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Пломбир со вкусом "из детства" можно приготовить в домашних условиях, не пожалев времени и выбрав качественные продукты. Это займет время, но результат того стоит.

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Прежде, чем приступить к приготовлению, необходимо запастись продуктами и необходимой посудой и техникой: кастрюлей с толстым дном для молока, миксером, глубокими мисками для взбивания и контейнером для готового мороженого, который удобно ставить в морозилку. Ингредиенты стоит выбирать качественные, а также строго придерживаться дозировки и времени приготовления.

Домашний пломбир

Ингредиенты:

Желтки яиц – 3 шт;

Сахар – 150 гр;

Молоко (3,2% жирности) – 150 мл;

Сливки (33%) – 400 мл;

Ванильный сахар по вкусу.

Способ приготовления:

Желтки отделить от белков, поместить их в отдельную миску и добавить сахар. Взбить все до полного растворения сахара. Лучше для этого взять электромиксер, но если его нет, то и венчик подойдет. Взбивая смесь, стоит учитывать, что если довести ее до белой пены, пломбир получится белее, если не доводить, то будет с желтым оттенком.

Далее в отдельной кастрюле необходимо подогреть молоко до 65-70 градусов. Массу с желтками смешать с молоком. Стоит учесть, что если смешать горячее молоко с желтками, они свернутся. Чтобы этого избежать, молоко добавлять по следующему принципу:

на глаз определить объем желтков и влить половину от этого объема молока тонкой-тонкой струйкой к яично-сахарной смеси, постоянно помешивая.

после первой порции молока желтки немного нагреются. Через секунд 20 еще раз хорошо перемешать массу и добавить еще немного молока. Температура желтков еще немного поднимется. Еще раз все перемешать и влить струйкой оставшееся молоко.

Молочно-желтковую смесь перелить в чистую кастрюлю с толстым дном, поставить на медленный огонь. Чтобы крем не свернулся, необходимо активно перемешивать его лопаткой. Для таких целей больше подойдет силиконовая. На все уйдет минут 10, по консистенции крем получится чуть более редким, чем сырая сгущенка.

Готовый крем перелить в отдельную миску и поставить в прохладное место. Когда крем полностью остынет, поставить его в морозилку на 10 минут.

В отдельной миске необходимо взбить сливки до состояния, когда насадка миксера будет оставлять исчезающий след. Затем достать крем из морозильной камеры, добавить к сливкам и аккуратно и медленно все перемешать лопаткой. Полученную массу поставить на три часа в морозилку, однако каждые полчаса его надо вынимать из холодильника и перемешивать миксером. В конце оставить пломбир в морозилке еще на два часа. Десерт готов.

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