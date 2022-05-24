Пломбір у домашніх умовах: покроковий рецепт улюбленого морозива

Приготування пломбіру вимагає часу й обережності, але результат перевершить усі очікування.

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Пломбір зі смаком "з дитинства" можна приготувати в домашніх умовах, не пошкодувавши часу й обравши якісні продукти. Це займе час, але результат того вартий.

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Перш ніж почати приготування, необхідно запастись продуктами та необхідним посудом і технікою: каструлею з товстим дном для молока, міксером, глибокими мисками для збивання та контейнером для готового морозива, який зручно ставити у морозилку. Інгредієнти варто вибирати якісні, а також суворо дотримуватись дозування і часу приготування.

Домашній пломбір

Інгредієнти:

жовтки яєць — 3 шт;

цукор — 150 г;

молоко (3,2% жирності) — 150 мл;

вершки (33%) — 400 мл;

ванільний цукор до смаку.

Спосіб приготування:

Жовтки відокремити від білків, помістити в окрему миску та додати цукор. Збити до повного розчинення цукру. Краще для цього взяти електроміксер, але якщо його немає, то вінчик підійде. Збиваючи суміш, варто враховувати, що якщо довести її до білої піни, пломбір вийде білішим, якщо не доводити, то буде із жовтим відтінком.

Далі в окремій каструлі необхідно підігріти молоко до 65-70 градусів. Масу із жовтками змішати з молоком. Варто врахувати, що якщо змішати гаряче молоко із жовтками, вони згорнуться. Щоб цього уникнути, молоко додавати за таким принципом:

на око визначити обсяг жовтків і влити половину від цього обсягу молока тонким-тонким струмком у яєчно-цукрову суміш, постійно помішуючи.

після першої порції молока жовтки трохи нагріються. Через 20 секунд ще раз добре перемішати масу та додати ще трохи молока. Температура жовтків ще трохи підніметься. Ще раз усе перемішати і влити цівкою молоко, що залишилося.

Молочно-жовткову суміш перелити в чисту каструлю з товстим дном, поставити на повільний вогонь. Щоб крем не згорнувся, необхідно активно перемішувати його лопаткою. Для таких цілей більше підійде силіконова. На все піде хвилин 10, за консистенцією крем вийде трохи рідкішим, ніж сире згущене молоко.

Готовий крем перелити в окрему миску та поставити в прохолодне місце. Коли крем повністю охолоне, поставити його у морозилку на 10 хвилин.

В окремій мисці необхідно збити вершки до стану, коли насадка міксера залишатиме слід, що зникає. Потім дістати крем із морозильної камери, додати до вершків й обережно та повільно все перемішати лопаткою. Отриману масу поставити на три години на морозилку, проте кожні пів години його треба діставати з холодильника і перемішувати міксером. Насамкінець залишити пломбір у морозилці ще на дві години. Десерт готовий.

[ + – ] Відеорецепт приготування пломбіру в домашніх умовах

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