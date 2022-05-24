Рецепт смачної спаржі від Євгена Клопотенка

Для приготування цієї страви знадобиться лише кілька хвилин.

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За словами українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка, настав сезон спаржі. Отже, саме час приготувати цей смачний і корисний продукт. Щоб отримати ідеальну хрустку спаржу, достатньо слідувати кільком простим порадам.

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Рецепт спаржі

Для приготування нам знадобиться:

500 г спаржі

30 г вершкового масла

сік чверті лимона

сіль за смаком

Покроковий рецепт:

Підготуйте головний інгредієнт. Очистіть зелену спаржу, щоб прибрати верхній шар жорстких волокон, після чого відріжте найжорсткішу частину паростка — приблизно 2 см від краю.

Поставте каструлю з водою на плиту, доведіть до кипіння, додайте сіль, а потім і спаржу.

Варіть паростки приблизно одну хвилину, а потім відправте їх на розігріту сковороду з розтопленою вершковим маслом. Смажте одну-дві хвилини, додавши щіпку солі.

Замість вершкового масла можна використовувати оливкову або кукурудзяну олію.

Спаржа добре поєднується з лимоном та цедрою лимона, тому щедро поливайте паростки спаржі під час смаження соком лимона та посипайте цедрою.

Також спаржа відмінно поєднується з перцем чилі чи сумішшю перців.

Також Євген Клопотенко рекомендує приготувати до спаржі соус бешамель.

Для цього додатково знадобиться:

30 г вершкового масла

30 г борошна пшеничного

300 мл молока

за смаком сіль

дрібка мускатного горіха

Покроковий рецепт:

Поставте на плиту сотейник, розтопіть у ньому 30 г вершкового масла.

Всипте в вершкову масу 30 г пшеничного борошна та постійно помішуйте.

Влийте 300 мл молока, візьміть віночок та інтенсивно помішуйте, щоб не утворилося грудочок, доки соус не загусне. Щоб соус був не надто густим, можна додати більше молока.

Наприкінці додайте сіль за смаком і щіпку мускатного горіха.

Викладіть на тарілку спаржу, збризкайте її лимонним соком, а зверху полийте соусом бешамель.

Смачного!

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