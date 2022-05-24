Рецепт смачної спаржі від Євгена Клопотенка
Для приготування цієї страви знадобиться лише кілька хвилин.
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За словами українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка, настав сезон спаржі. Отже, саме час приготувати цей смачний і корисний продукт. Щоб отримати ідеальну хрустку спаржу, достатньо слідувати кільком простим порадам.
Рецепт спаржі
Для приготування нам знадобиться:
- 500 г спаржі
- 30 г вершкового масла
- сік чверті лимона
- сіль за смаком
Покроковий рецепт:
- Підготуйте головний інгредієнт. Очистіть зелену спаржу, щоб прибрати верхній шар жорстких волокон, після чого відріжте найжорсткішу частину паростка — приблизно 2 см від краю.
- Поставте каструлю з водою на плиту, доведіть до кипіння, додайте сіль, а потім і спаржу.
- Варіть паростки приблизно одну хвилину, а потім відправте їх на розігріту сковороду з розтопленою вершковим маслом. Смажте одну-дві хвилини, додавши щіпку солі.
- Замість вершкового масла можна використовувати оливкову або кукурудзяну олію.
- Спаржа добре поєднується з лимоном та цедрою лимона, тому щедро поливайте паростки спаржі під час смаження соком лимона та посипайте цедрою.
- Також спаржа відмінно поєднується з перцем чилі чи сумішшю перців.
Також Євген Клопотенко рекомендує приготувати до спаржі соус бешамель.
Для цього додатково знадобиться:
- 30 г вершкового масла
- 30 г борошна пшеничного
- 300 мл молока
- за смаком сіль
- дрібка мускатного горіха
Покроковий рецепт:
- Поставте на плиту сотейник, розтопіть у ньому 30 г вершкового масла.
- Всипте в вершкову масу 30 г пшеничного борошна та постійно помішуйте.
- Влийте 300 мл молока, візьміть віночок та інтенсивно помішуйте, щоб не утворилося грудочок, доки соус не загусне. Щоб соус був не надто густим, можна додати більше молока.
- Наприкінці додайте сіль за смаком і щіпку мускатного горіха.
- Викладіть на тарілку спаржу, збризкайте її лимонним соком, а зверху полийте соусом бешамель.
Смачного!
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