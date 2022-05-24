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Рецепт смачної спаржі від Євгена Клопотенка

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спаржа, рецепт
Фото: Євген Клопотенко | Спаржу можна подавати з лимонним соком, гострим перцем, а також із різними соусами.

Для приготування цієї страви знадобиться лише кілька хвилин.

За словами українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка, настав сезон спаржі. Отже, саме час приготувати цей смачний і корисний продукт. Щоб отримати ідеальну хрустку спаржу, достатньо слідувати кільком простим порадам.

Рецепт спаржі

Для приготування нам знадобиться:

  • 500 г спаржі
  • 30 г вершкового масла
  • сік чверті лимона
  • сіль за смаком

Покроковий рецепт:

  • Підготуйте головний інгредієнт. Очистіть зелену спаржу, щоб прибрати верхній шар жорстких волокон, після чого відріжте найжорсткішу частину паростка — приблизно 2 см від краю.
  • Поставте каструлю з водою на плиту, доведіть до кипіння, додайте сіль, а потім і спаржу.
  • Варіть паростки приблизно одну хвилину, а потім відправте їх на розігріту сковороду з розтопленою вершковим маслом. Смажте одну-дві хвилини, додавши щіпку солі.
  • Замість вершкового масла можна використовувати оливкову або кукурудзяну олію.
  • Спаржа добре поєднується з лимоном та цедрою лимона, тому щедро поливайте паростки спаржі під час смаження соком лимона та посипайте цедрою.
  • Також спаржа відмінно поєднується з перцем чилі чи сумішшю перців.

Також Євген Клопотенко рекомендує приготувати до спаржі соус бешамель.

Для цього додатково знадобиться:

  • 30 г вершкового масла
  • 30 г борошна пшеничного
  • 300 мл молока
  • за смаком сіль
  • дрібка мускатного горіха

Покроковий рецепт:

  • Поставте на плиту сотейник, розтопіть у ньому 30 г вершкового масла.
  • Всипте в вершкову масу 30 г пшеничного борошна та постійно помішуйте.
  • Влийте 300 мл молока, візьміть віночок та інтенсивно помішуйте, щоб не утворилося грудочок, доки соус не загусне. Щоб соус був не надто густим, можна додати більше молока.
  • Наприкінці додайте сіль за смаком і щіпку мускатного горіха.
  • Викладіть на тарілку спаржу, збризкайте її лимонним соком, а зверху полийте соусом бешамель.

Смачного!

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