Азиатская кухня: невероятно вкусные ребрышки в духовке
Ребрышки в пикантном соусе – блюдо, которое можно приготовить не только на обед или ужин, но и порадовать друзей на выходных или на праздник.
Как их сделать так, чтобы все ахнули от восторга, рассказала и показала известный украинский кулинарный блогер Валентина Кущ.
Ребрышки в паназиатском стиле
Ингредиенты:
- свиные ребрышки – 1-1,5 кг;
- лук зеленый;
- имбирь – 30 гр;
- чеснок – 3-5 зубчиков;
- специи для глинтвейна – 1 упаковка;
- мед – 40 гр;
- соевый соус – 40 гр;
- кунжут;
- крахмал кукурузный – 10 гр.
Способ приготовления:
Ребрышки очистить от пленки, поделить на сегменты и выложить на сковородку. Добавить белую часть от лука, имбирь, чеснок и специи для глинтвейна. Смотрите внимательно на состав: если там есть каркаде, то нужно достать листья.
Залить водой и тушить ребрышки около полутора часов. Далее воду слить, оставив для соуса буквально 70-100 мл.
На эту же сковороду вылить мед, затем – ребрышки. Обжарить их на среднем огне со всех сторон, добавить соевый соус и крахмал, разведенный в бульоне из-под варки. Тушить ребра необходимо до тех пор, пока хорошо загустеет соус, после чего посыпать кунжутом.
При подаче ребрышки можно посыпать зеленым луком.
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