Азиатская кухня: невероятно вкусные ребрышки в духовке

Ребрышки в пикантном соусе – блюдо, которое можно приготовить не только на обед или ужин, но и порадовать друзей на выходных или на праздник.

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Ребрышки в паназиатском стиле

Ингредиенты:

свиные ребрышки – 1-1,5 кг;

лук зеленый;

имбирь – 30 гр;

чеснок – 3-5 зубчиков;

специи для глинтвейна – 1 упаковка;

мед – 40 гр;

соевый соус – 40 гр;

кунжут;

крахмал кукурузный – 10 гр.

Способ приготовления:

Ребрышки очистить от пленки, поделить на сегменты и выложить на сковородку. Добавить белую часть от лука, имбирь, чеснок и специи для глинтвейна. Смотрите внимательно на состав: если там есть каркаде, то нужно достать листья.

Залить водой и тушить ребрышки около полутора часов. Далее воду слить, оставив для соуса буквально 70-100 мл.

На эту же сковороду вылить мед, затем – ребрышки. Обжарить их на среднем огне со всех сторон, добавить соевый соус и крахмал, разведенный в бульоне из-под варки. Тушить ребра необходимо до тех пор, пока хорошо загустеет соус, после чего посыпать кунжутом.

При подаче ребрышки можно посыпать зеленым луком.

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