Свиные ребра во вкусном маринаде: рецепт, который поможет приготовить ребрышки в духовке

Обычно ребрышки готовят на гриле, но и в духовке это мясо получится невероятно вкусным.

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Благодаря этому рецепту свиные ребрышки получаются вкусными и ароматными. Свиные ребрышки любят готовить и в Азии, и в США и на Западе. Без свиных ребрышек невозможно представить китайский Новый год и немецкий Октоберфест. В Азии их предпочитают тушить в соусе, в Южной Америке маринуют и жарят на углях, а американцы перед приготовлением натирают их смесью копченой паприки, соли и чили. В Европе ребрышки чаще коптят. В любом случае получается вкусно. Так что вам этот рецепт точно придется по душе. Рецептом поделились NUR.

Запеченные свиные ребрышки

Ингредиенты:

свиные ребра — 2 кг;

лимонный сок — 2 ст. л.;

соевый соус 6 ст. л.;

паприка — 2 ч. л.;

мед — 2 ст. л.;

оливковое масло — 8 ст. л.;

кетчуп — 10 ст. л.;

соль — 2 ч. л.;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

горчица — 2 ст. л.;

сушеный чеснок 1 ч. л.;

аджика 1 ст. л.

Вымойте свиное каре (так называют кусок, состоящий не менее чем из пяти ребрышек), обсушите бумажным полотенцем. С вогнутой стороны ребрышек, поддевая кончиком ножа с края, снимите пленку: она помешает мясу качественно мариноваться. Для лучшего впитывания маринада проколите мякоть вилкой в нескольких местах.

В одной миске соедините по 1 ч. л. сухого чеснока и черного молотого перца. Добавьте к специям по 2 ч. л. паприки и соли. Влейте 6 ст. л. оливкового масла и тщательно все перемешайте. Подготовленные ребрышки полейте маринадом и вотрите его в мясо руками. Пусть ребрышки помаринуются около 30 минут минимум. Если мариновать мясо около трех часов – получится еще вкуснее.

Разогрейте духовку до 160 °С. От рулона фольги отрежьте две полосы, длина каждой должна быть вдвое больше, чем каре. Сложите их один на другой матовой стороной наверх. В центр уложите свинину. Заверните на ребрышки сначала продольные, а потом поперечные стороны верхнего листа фольги. Также упакуйте свинину и во второй лист фольги. Аналогичным способом оберните фольгой остальные порции мяса. Выложите ребра на противень так, чтобы подвернутые края фольги оказались сверху. Готовьте ребра в духовке примерно 2,5 часа.

И приготовьте глазурь. Смешайте в сотейнике 10 ст. л. кетчупа и 6 ст. л. соевого соуса. Добавьте по 2 ст. л. горчицы, меда или сахара, лимонного сока и 1 ст. л. аджики. Поставьте сотейник на средний огонь и доведите глазурь до кипения. Убавьте огонь на минимум и готовьте 5 минут. В готовую глазурь добавьте 2 ст. л. оливкового масла, перемешайте и дайте остыть. Через 2,5 часа выньте свинину из духовки и нагрейте духовку до 200 °С. Аккуратно разверните фольгу и обильно смажьте ребрышки сверху глазурью. Не накрывая фольгой, верните ребрышки в духовку на 15 минут, чтобы подрумянились. Выньте ребрышки из духовки и дайте им 10 минут отдохнуть и подавайте к столу.

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