Свинячі ребра у смачному маринаді: рецепт, який допоможе приготувати реберця в духовці

Зазвичай реберця готують на грилі, але й у духовці це м'ясо вийде неймовірно смачним.

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Завдяки цьому рецепту свинячі реберця виходять смачними й ароматними. Свинячі реберця люблять готувати і в Азії, і в США, і на Заході. Без свинячих реберець неможливо уявити китайський Новий рік і німецький Октоберфест. В Азії їх воліють тушкувати в соусі, у Південній Америці маринують і смажать на вугіллі, а американці перед приготуванням натирають їх сумішшю копченої паприки, солі та чилі. У Європі реберця частіше коптять. У будь-якому разі виходить смачно. Тож вам цей рецепт точно припаде до душі. Рецептом поділилися NUR.

Запечені свинячі реберця

Інгредієнти:

свинячі ребра — 2 кг;

лимонний сік — 2 ст. л.;

соєвий соус 6 ст. л.;

паприка — 2 ч. л.;

мед — 2 ст. л.;

оливкова олія — 8 ст. л.;

кетчуп — 10 ст. л.;

сіль — 2 ч. л.;

чорний мелений перець — 1 ч. л.;

гірчиця — 2 ст. л.;

сушений часник 1 ч. л.;

аджика — 1 ст. л.

Вимийте свиняче каре (так називають шматок, що складається не менше ніж із п'яти реберець), обсушіть паперовим рушником. З увігнутого боку реберець, піддягаючи кінчиком ножа з краю, зніміть плівку: вона завадить м'ясу якісно маринуватися. Для кращого вбирання маринаду проколіть м'якоть виделкою в кількох місцях.

В одній мисці з'єднайте по 1 ч. л. сухого часнику і чорного меленого перцю. Додайте до спецій по 2 ч. л. паприки та солі. Влийте 6 ст. л. оливкової олії та ретельно все перемішайте. Підготовлені реберця полийте маринадом і втирайте його в м'ясо руками. Нехай реберця помаринуються близько 30 хвилин мінімум. Якщо маринувати м'ясо близько трьох годин — вийде ще смачніше.

Розігрійте духовку до 160 °С. Від рулону фольги відріжте дві смуги, довжина кожної має бути вдвічі більшою, ніж каре. Складіть їх одну на іншу матовою стороною догори. У центр покладіть свинину. Загорніть на реберця спочатку поздовжні, а потім поперечні боки верхнього листа фольги. Також упакуйте свинину і в другий аркуш фольги. Аналогічним способом оберніть фольгою інші порції м'яса. Викладіть ребра на деко так, щоб підвернуті краї фольги опинилися зверху. Готуйте ребра в духовці приблизно 2,5 години.

І приготуйте глазур. Змішайте в сотейнику 10 ст. л. кетчупу і 6 ст. л. соєвого соусу. Додайте по 2 ст. л. гірчиці, меду або цукру, лимонного соку та 1 ст. л. аджики. Поставте сотейник на середній вогонь і доведіть глазур до кипіння. Зменшіть вогонь на мінімум і готуйте 5 хвилин. У готову глазур додайте 2 ст. л. оливкової олії, перемішайте і дайте охолонути. Через 2,5 години вийміть свинину з духовки і нагрійте духовку до 200 °С. Акуратно розгорніть фольгу і рясно змастіть реберця зверху глазур'ю. Не накриваючи фольгою, поверніть реберця в духовку на 15 хвилин, щоб підрум'янилися. Вийміть реберця з духовки і дайте їм 10 хвилин відпочити та подавайте до столу.

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