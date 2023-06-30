Без английского – никуда: будут ли массовые увольнения чиновников после закона Зеленского?

В будущем знание английского языка станет обязательным условием для работы на госслужбе. Такая мера нужна для интеграции Украины в Европу, заявили в Министерстве культуры.

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После принятия президентского законопроекта №9432 о применении английского языка в Украине массовых увольнений госслужащих ждать не стоит. Об этом Фокусу сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Исполнение норм закона потребует переходного периода — у всех заинтересованных лиц будет возможность изучать и совершенствовать уровень знания английского языка, отметили в Минкульте.

"Речь идет скорее не об увольнении, а о наборе на работу госслужащих только со знанием английского языка. В ментальном поле украинцев присутствие английского языка становится все более органичным. Создаются условия для овладения им и усовершенствования уже приобретенных знаний", — сообщили в ведомстве.

Знание английского языка в будущем станет обязательным условием для трудоустройства госслужащих.

"Принятие закона активизирует процессы интеграции украинцев в европейское сообщество. Правительству поручат разработать программы поддержки продвижения английского языка", — указали в министерстве.

В Минкультуры добавили, что в начале февраля 2023 года презентовали начало работы Национальной экосистемы изучения и тестирования уровня владения английским языком для украинцев в рамках дорожной карты внедрения английского языка как языка международного общения в Украине.

Подробный разбор законопроекта о применении английского языка в Украине читайте в статье Фокуса "Закон об английском языке в Украине: кому придется сдавать экзамены и как проверить свой уровень".

Отметим, что закрепление статуса английского как языка международного общения будет означать запрет украинского дубляжа для англоязычных фильмов. С 2025 года фильмов на английском в кинотеатрах должно быть минимум 50%.