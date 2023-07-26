Проверки военкоматов от Зеленского: почти 90% глав ТЦК ждут проблемы

Первые результаты проверок военкоматов неутешительны: 16 человек уже ожидают суда. Чтобы беспредел глав ТЦК прекратился, необходимы цифровизация и установка видеокамер в их офисах, уверены эксперты.

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Первые результаты проверки глав украинских территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) оказались неутешительными. Президент Украины Владимир Зеленский обещает, что правоохранители будут ими заниматься и общество все увидит.

Злоупотребления выявили в действиях не только бывшего главы одесского ТЦК Евгения Борисова, но и других военкомов. Тем, кто наглеет в тылу, не будет места в мирной Украине после войны, предупредил глава государства.

Рабочие группы Министерства обороны Украины занимаются проверками в регионах. Они изучают опыт военной службы работников ТЦК, их репутацию, информацию в публичном пространстве и историю обращения граждан.

Первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк рассказал о формировании базы глав ТЦК и их заместителей. По 102 чиновникам ведется мониторинг образа их жизни.

"Активно работает и Госбюро расследований. С начала войны расследуется 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 человеку. 8 обвинительных актов в отношении 16 человек направлены в суд", — отчитался замминистра.

Проблемы будут у 90% военкомов

Анонсированные президентом проверки — не популизм, а нужная работа ввиду массовости и срочности проблемы, считает глава политико-правовых программ Украинского центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович.

Воюющие на фронте с 24 февраля прошлого года нередко попадают под беспредел военкомов. Бойцам приходят повестки, а они защищают страну от агрессора больше года, подчеркнул эксперт.

"Снайперы защищают Украину от войск РФ, а ТЦК устраивает проверки, чтобы доказать их ненужность. Нужен пересмотр всей этой системы, иначе общество задаст вопросы власти в жесткой форме", — комментирует он Фокусу.

Неутешительные результаты, по мнению эксперта, будут в 90% случаев. Сомнений в тотальной коррумпированности работников ТЦК не осталось и вся эта история закончится максимальной цифровизацией.

"Постановки на учет, прохождение комиссий должны цифровизировать. Людей в военкоматах работает действительно много. Главное, чтобы после проверок были правовые последствия для участников схем", — подытожил Рейтерович.

Глава Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак рассказал Фокусу о вероятности коррупционного сговора некоторых военкомов с представителями проверочных комиссий от Минобороны Украины.

"Вопросов много к покрывающим областных военкомов, в частности, представителям СБУ. К ним должны быть применены законные меры, если такие факты вскроются. Ситуацию с ТЦК, скорее всего, надо выносить на рассмотрение Совета нацбезопаности и обороны, и усиливать ответственность для начальников военкоматов", — отметил он.

Помещения ТЦК, по его мнению, можно перестроить на западный манер — поставить камеры наблюдения и отслеживать работу сотрудников.

Напомним, что Зеленский обещал украинским чиновникам наказание за недостойное поведение во время большой войны. Президент имел в виду депутатов, судей и военкомов.

Фокус 25 июля писал о судебном заседании по избранию меры пресечения бывшему начальнику Одесского ТЦК Евгению Борисову. Его арестовали с правом выхода под залог в размере 150 млн гривен.