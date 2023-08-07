"Каждый второй не вернется". Как убедить мужчин не уезжать из Украины после войны

С начала большой войны, за границу выехали до 7 млн украинцев. Мотивировать их вернуться деньгами и новыми вакансиями вряд ли получится. В Польше можно заработать минимум 850 евро в месяц, а в Германии — 2 тысячи. Чтобы вернуть и удержать украинцев дома, необходим экономический рост страны. Мало будет одних лишь грантов на восстановление, нужно еще привлечь 4,5 млн рабочих рук, подсчитали аналитики.

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Глава Украинского института будущего Вадим Денисенко предложил не выпускать мужчин из Украины даже после победы в течение трех лет, иначе украинцы не сохранятся как нация. По его подсчетам, за границей пребывают до 7 млн украинцев и вернется лишь половина из них, в лучшем случае. И если сразу после победы разрешить мужчинам выезд — Украина может потерять еще 1 млн граждан.

Государство не обеспечит комплексных мер по возвращению украинцев. Страны Центральной Европы делают все, чтобы украинцы у них остались, сказал он утром в эфире ТСН.

Данным предложением Денисенко вызвал общественный резонанс. Раскритиковать его идею успели военные и гражданские. Глава Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран прямо заявил, что Украинский институт будущего возвращает СССР и можно сразу забрать у всех загранпаспорта.

Запрет на выезд мужчин из Украины после войны: что говорят в Раде?

Новые послевоенные ограничения для украинских мужчин вызовут лишний негатив в обществе и отрицательно повлияют на экономику страны, уверен народный депутат от Слуги народа" Виталий Безгин, член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Политик заявил, что не проголосовал бы за подобный законопроект. Все ограничения прав и свобод, введенные в период военного времени, должны убираться после победы над агрессором, объяснил он Фокусу свою позицию.

"Демографические проблемы в Украине были до полномасштабного вторжения РФ. Миграция из Востока на Запад естественна для любой европейской страны. Россия ускорила эти процессы и чем дольше идет война, тем сильнее выехавшие украинцы интегрируются в социальную и политическую жизнь стран ЕС", — сказал Безгин.

Чтобы вернуть выехавших на Запад, Украина должна стать точкой экономического роста. По словам нардепа, этого удастся добиться благодаря потоку инвестиций из ЕС и США в период послевоенного восстановления.

"В Украине платят 170 евро, а в Германии — минимум 2 тысячи"

Украине вряд ли получится завлечь выехавших только деньгами и новыми вакансиями. Минимальная зарплата в стране не превышает 170 евро в месяц. В Польше украинцы получают минимум 850 евро, а в Германии — 2 тысячи евро, сказал Фокусу президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Чем больше будет историй с Аристовым (экс-нардеп Юрий Аристов, ставший знаменитым благодаря роскошному отдыху на Мальдивах во время войны, – ред) и Холодовым (депутата Андрея Холодова не видели в Украине с января этого года, ред.), тем больше люди будут задумываться о смысле возврата в Украину. Власти должны выработать цель, какую страну мы хотим построить после войны", — указал эксперт.

Надежды властей на послевоенное восстановление и притоки западной помощи не являются видением будущего Украины, добавил Воскобойник.

"Если сюда зайдут большие гранты на восстановление, появляется вопрос, кто будет тут работать? По моим оценкам, каждый второй выехавший в Европу, Беларусь или Россию не вернется. После окончания войны не стоит надеяться на быстрый экономический рост. Нужны "синие воротнички" (работающие на тяжелых физических работах, ред.) на стойплощадки, ремонт инфраструктуры и предприятий. У нас даже в 2023-м выпускники школ поступают на экономистов, юристов и бухгалтеров", — рассказал глава ассоциации.

Чтобы обеспечить экономический рост на уровне 7-9%, в Украину нужно привлечь 4,5 млн рабочих рук, подсчитал Воскобойник.

Фокус ранее писал, что идея Вадима Денисенко продлить запрет на выезд мужчин за границу минимум на 3 года после окончания войны вызвала негативную реакцию украинцев. Рабство в любых проявлениях деструктивно, властям нужно мотивировать людей оставаться, считает руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран.

Европейская Бизнес Ассоциация ранее заявляла о негативном влиянии мобилизации на рынок труда в Украине. В большинстве региональных компаний до 20% работников служат в ВСУ.