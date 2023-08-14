"Полиграф поможет", — в Раде рассказали как изменятся правила выезда за границу

По мнению главы НАПК, ситуация с коррупцией в ТЦК — не катастрофическая, ведь уличили во взятках "всего" 33 человека. В комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, предлагают, в первую очередь, задать вопросы проверяющим службам — почему коррупция в военкоматах вообще стала возможной.

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Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков рассказал в эфире телемарафона 11 августа, что во время проверки сотрудников военкоматов выяснилось, что большинство не злоупотребляют служебным положением. По его словам, из шести тысяч работников ТЦК, подозрения вручили только 33. А чтобы устранить причины, приводящие к коррупции в "военкоматах", необходимо изменить правила выезда за границу. В частности, усилить обмен базами данных между пограничными службами и ТЦК, а также возобновить декларирования для должностных лиц.

"Если мы не будем менять систему и просто станем назначать других людей, даже после фронта, даже тех, кто прошел бои, они будут интегрироваться в существующую систему и на выходе мы все равно будем получать коррупцию. Поэтому сначала надо изменить правила, по которым функционируют ТЦК и правила пересечения границы", — заявил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона.

11 августа НАПК подготовило план мер по устранению причин, приводящих к коррупции в ТЦК. Проект распоряжения передали на утверждение Кабинету министров.

Обычно пограничные службы обращаются за информацией в ТЦК в первую очередь для того, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении на выезд. В комментарии Фокусу спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что работа по обмену информацией между пограничной службой и Министерством обороны началась с начала полномасштабной войны.

"Есть обмен информацией между базами Госпогранслужбы и Минобороны по уточнению данных определенной категории людей. Также работники пограничных служб могут уточнять информацию в ТЦК по конкретному человеку, но в будущем такую информацию можно будет получать онлайн", — сказал Демченко.

Спикер ГПС также добавил, что в перспективе обговаривается механизм доступа пограничной службы к единому государственному реестру военнообязанных, призывников и резервистов.

Случаи коррупции в ТЦК чаще всего связаны с оформлениями разрешений на выезд за границу военнообязанным во время действия мобилизации. По информации ГПС, за время большой войны было выявлено 6100 человек пытающихся покинуть страну по поддельным документам.

Полиграф вам в помощь

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от фракции "Голос" Роман Костенко считает, что если вопрос о предотвращении коррупции в ТЦК потребовал вмешательства высшего руководства страны, это говорит о том, что соответствующие службы не справляются со своими прямыми обязанностями.

"Мы должны понимать, что коррупцией должны заниматься правоохранительные органы. Хотя у нас есть полиция, СБУ, НАБУ, НАПК, в результате решение принимает президент. Надо им задавать вопросы, почему они не могут это сделать", — отметил Роман Костенко в комментарии Фокусу.

Помимо обмена базами данных между Госпогранслужбой и ТЦК, действенными могли бы стать проверки сотрудников территориальных центров комплектования на полиграфе. "Пусть отвечают на вопросы, брали ли они взятки", — добавил Костенко.

Нардеп также отметил, что устранить коррупцию в ТЦК помогли бы реестры призывников.

"Должен быть реестр военнообязанных. Где военкоматы знают — у нас есть 100 тысяч водителей, 10 тысяч медиков, 10 тысяч танкистов, и когда есть потребность, берут конкретных людей", — отметил нардеп.

На вопрос Фокуса, могло бы открытие границ устранить причины коррупции в военкоматах, Костенко ответил отрицательно.

"Открытые границы никак не помогут. Большинство думает, что война уже закончилась. Но государственная кампания должна объяснять, что война не закончится завтра. И вместо того, чтобы ждать, когда она закончится, надо готовиться" — отметил нардеп.

Напомним, в конце июля НАПК объявило о проведении массовых проверок всех глав территориальных центров комплектации на предмет коррупции и злоупотребления служебным положением. В результате выяснилось, что десятки сотрудников ТЦК "заработали" за время службы немалые деньги.

Наиболее яркой историей, которая привела к массовым проверкам, стало дело бывшего Одесского военкома Евгения Борисова. 19 июля глава НАПК сообщил, что одесский военком "заработал" во время службы в ТЦК 188 млн грн.