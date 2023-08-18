"Сегодня - уточнить данные, завтра - на фронт": почему украинцы не идут в ТЦК

В Минобороны считают, что настало время повысить уровень доверия между военнообязанными и ТЦК. По этому случаю в ведомстве анонсировали информационную компанию, цель которой — убедить граждан обновлять свои данные в военкоматах. Эксперты считают, что украинцы боятся идти "добровольно" в ТЦК, так как на следующий же день могут оказаться на фронте.

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Украинцев убеждают приходить в военкоматы для обновления данных, так как ВСУ нуждаются в храбрых воинах. Такую информационную кампанию анонсировали в Минобороны совместно с креативным агентством I AM IDEA. По информации Hromadske со ссылкой на агентство, более половины украинцев не обращаются добровольно в ТЦК, даже для уточнения данных, так как испытывают страх, сомнение или недоверие. Большинство таких людей в возрастных группах 25-34 года (72%) и 35-44 года (66%).

В видеороликах, которые признаны повысить доверие к территориальным центрам комплектования, военнообязанным предлагают "быть мужественными, признать свой страх и прийти в ТЦК и СП".

Фокус попросил эксперта объяснить, почему украинцы добровольно не идут в ТЦК для обновления личных данных и что говорит об этом закон.

"Я думаю, данные занижены, и 98% украинцев боятся добровольно обращаться в ТЦК для обновления данных, потому что полагают, что их больше не выпустят. Они придут уточнить данные, а на следующий день окажутся в учебной части, а еще через день — в зоне боевых действий", — говорит Фокусу адвокат Ростислав Кравец.

По словам эксперта, законом предусмотрена административная ответственность за уклонение от воинского учета. Статья 210 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (в частности, за то, что не стал своевременно, в течение 7 дней, на учет). Штраф — от 510 до 850 грн. За повторное нарушение в течение года штраф возрастает до 1700 грн. Статья 210-1 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Например, неявка по повестке о первоначальном вызове в военкомат. За совершение правонарушения впервые штраф от 1700 грн до 3400 грн. За повторное нарушение в течение года — от 3400 грн до 5100 грн.

По словам Кравеца, административный протокол в таком случае составляют сотрудники ТЦК, в течение 10 дней с того момента, как человек узнал о протоколе, его можно оспорить в суде.

Есть судебная практика

"Формально, если военнообязанный явился в ТЦК [для обновления данных — прим.] и его направили на прохождение ВВК и в военную часть — это законно. Но если человека удерживают в ТЦК без соответствующего мобилизационного распоряжения и направления в часть более трех часов, эти действия не законны. Иногда такое происходит, потому что сотрудники ТЦК ждут запроса из части, куда доставить военнообязанного, решают, каким транспортом это сделать, при этом не выписывают мобилизационное распоряжение", — продолжает эксперт.

По словам адвоката, существует позитивная судебная практика в этом направлении, но количество случаев небольшое, так как суды "парализованы" по разным причинам, в том числе из-за недостаточного финансирования аппарата суда, что приводит к нарушению сроков рассмотрения дел.

"Есть практика, когда человека удерживают незаконно [в ТЦК]. В уголовно-процессуальном кодексе есть статья 206, которая предполагает, что следственный судья [если получает из любых источников сведения о том, что в пределах территориальной юрисдикции суда находится лицо, лишенное свободы при отсутствии судебного решения, вступившего в законную силу — прим.] обязан постановить определение про доставку такого человека в суд для выяснения оснований для нахождении под стражей и ограничения права на передвижение. Уже такая практика есть, когда суды требовали доставить человека в суд, и ТЦК отпускала их", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее писал о том, когда ждать "четвертую волну мобилизации", когда на фронт будут призывать фактически всех украинцев.