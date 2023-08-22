В метро или на удаленке: почему школы в Украине не готовы к новому учебному году

Не все учебные заведения в этом году готовы открыть свои двери для учеников — 74% всех украинских школ отвечают мерам безопасности в условия войны. Остальные готовы обучать детей в офлайн, и даже перенести уроки в метро. Фокус выяснил, как в регионах готовятся к новому учебному году.

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Первого сентября более 2,8 млн украинских школьников могут вернуться в школы и учиться офлайн. Такие данные приводит Министерство образования и науки Украины в беседе с Фокусом. В каждом регионе власти сами определяют, насколько безопасно детям вернуться за парты. И ситуация в разных частях страны отличается.

Проверить или построить укрытия

В МОН отмечают, что возвращения школ к офлайн обучению в этом году зависит от степени безопасности в каждом населенном пункте. Местные власти могут организовать учебный процесс по очной, дистанционной или смешанной форме обучения.

"По оперативной информации Киевской городской военной администрации, а также областных военных администраций, по состоянию на 15 августа к образовательному процессу в очной форме обучения готовы 10 152 заведений общего образования, что составляет 74,83% от общего количества таких объектов и позволяет обеспечить укрытие для 2 821 577 участников образовательного процесса (64,3% от общего числа всех школьников в стране)", — говорят Фокусу в пресс-службе МОН.

Чтобы ученики вернулись за парты первого сентября, специальная комиссия должна проверить школы на наличие бомбоубежищ, а также их пригодность и возможность в случае воздушной тревоги вместить всех участников образовательного процесса. Если таких укрытий нет, или они не соответствуют нормам, комиссия может рассмотреть варианты, как их обустроить, привести в надлежащий вид. А если и такой возможности нет — школам разрешают использовать укрытия "других субъектов хозяйствования".

"Согласно государственным строительным нормам расстояние должно быть до 500 м, но с учетом имеющегося опыта организации защиты населения в условиях вооруженной агрессии РФ рекомендовано до 100 м", — говорят Фокусу в пресс-службе МОН.

В комиссию входят специалисты структурных подразделений по вопросам образования и науки, гражданской защиты, градостроительства и архитектуры, здравоохранения, представители центральных и местных органов исполнительной власти, региональных подразделений, а также Государственной службы по чрезвычайной ситуации и Национальной полиции. Они решают, готовы ли школы к началу учебного процесса.

Херсон и Харьков на удаленке

"Всего у нас 196 школ, все они будут работать дистанционно", — говорит Фокусу спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников. По его словам, всего в регионе к учебе приступят 68 500 детей — на две тысячи больше, чем год назад.

Хотя школы в этом году будут работать дистанционно, в некоторых из них обустраивают бомбоубежища. По словам спикера Херсонской ОВА, каждое учебное заведение в регионе нужно обеспечить укрытием, чтобы, когда ВСУ освободят левый берег, ученики вернулись за парты и чувствовали себя в безопасности. Толоконников также добавляет, что если ситуация с безопасностью в регионе изменится, решение о дистанционном обучении всегда могут пересмотреть.

В Харьковской области в этом году в первый класс пойдут около 13,5 тысяч детей. Всего в регионе 224,5 тысячи школьников. Все они с большой вероятностью будут учиться офлайн.

"Это было коллегиальное решение штаба обороны Харьковской области, и никто из присутствующих, включая мэра Харькова Игоря Терехова, не возражал. Мы решили, что должны учитывать, в первую очередь, фактор безопасности при организации смешанного или офлайн формата обучения. На сегодня мы рассматриваем только теоретическую возможность для примерно 17 школ начать обучение в смешанном режиме. Это особенно актуально для 1-4 классов, так как дети нуждаются в социализации. Но ситуации с безопасностью ухудшается, поэтому скорее всего к 1 сентября не будет ни одной школы, которая откроется офлайн", — говорит Фокусу директор департамента науки и образования Харьковской ОВА Алексей Литвинов.

По его словам, ни одно укрытие в школах полностью не отвечает правилам безопасности, которые определила Харьковская ОВА в соответствии с ситуацией в регионе.

"У нас есть частные школы, которые говорят: "у нас 50 метров до метро, мы будем проводить занятия и в случае необходимости все побегут и спрячутся в метро". Логичный вопрос — вы пробовали пробежать 50 метров, когда подлетный час ракеты 40 секунд? Должны начинаться и заканчиваться занятия непосредственно в укрытии", — добавляет Литвинов.

В области не рассматривают возможность альтернативных локаций для организации учебного процесса, так как они не отвечают нормам безопасности. Что касается города, в Харькове, по словам Литвинова, мэр настроен решительно, чтобы организовать учебный процесс в метро. Для этого уже готовят две станции, еще для девяти — рассматривают такую возможность.

"Когда метро строили, оно не было рассчитано для проведения учебного процесса. Нужна самоизоляция, хорошее освещение. Если все это организуют — мы порадуемся за городских детей", — добавил представителей Харьковской ОВА.

Одесса и Киев — офлайн

В Одессе, которая постоянно подвергается ракетным атакам со стороны ВС РФ, к учебному году готовятся 708 школ и более 262 тысяч учеников. По словам директора Департамента образования и науки Одесской ОВА Александра Лончака, большая часть учебных заведений будет работать офлайн.

"С учетом ситуации с безопасностью и наличием защитных укрытий в очном формате планируют начать 2023-2024 учебный год 555 заведений общего образования. Еще 52 школы будут работать в смешанном режиме и 101 школа — дистанционно", — говорит Фокусу Лончак.

Ученики, в чьих школах нет укрытий, по согласию родителей, будут посещать школы, где бомбоубежища есть.

"В городской местности предложат посещать учебное заведение, которое находится рядом. В то же время решается вопрос о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте укрытий или возможности приобрести быстровозводимые защитные сооружения модульного типа, готовые к использованию", — добавляет Лончак.

Что касается Киевской области, здесь самый высокий показатель школ, которые готовы приступить к очному или смешанному обучению в этом году. По словам заместительницы главы Киевской ОВА Жанны Осипенко, более 232 тысячи учеников и 97% школ будут работать в очном и смешанном формате. Последний связан с тем, что не во всех учебных заведениях укрытия могут одновременно вместить всех детей в одну смену. В таком случае, по словам Осипенко, работа буде организована в две смены, а некоторые школы будут работать через день или неделю.

"Очно будут работать 330 заведений, смешано — 266, еще 19 школ будут работать дистанционно или на базе других школ. Это связано с тем, что заведения не успели отремонтировать после повреждений в связи с полномасштабным вторжением РФ или там ведется строительство укрытий, которое завершится позже 1 сентября", — говорит Фокусу Осипенко.

Сейчас в Киевской области специальные комиссии проводят повторную инспекцию укрытий. По словам Осипенко, к 1 сентября все школы, которые прошли проверку, будут готовы принять детей.

"У большинства школ в области есть свои укрытия. Только у небольшой части учебных заведений укрытия находятся рядом. Министерство образование разрешает до 100 метров. Такой вариант мы тоже используем. Например, рядом с детским садом есть школа — и укрытие у них одно. Или, например, рядом со школой есть Дом культуры. Но таких школ немного", — резюмирует Осипенко.

Ранее Фокус писал о том, что если школьники из-за ночных тревог ощущают усталость, их не следует заставлять идти на первый урок.