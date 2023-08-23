Льготы не для всех? Почему нельзя делить ветеранов на касты, как предлагают в Раде

Народные депутаты предложили ввести новые статусы для военнослужащих на фронте — Защитник и Защитница. А также определить категории для получения льгот, согласно проведенному времени в зоне боевых действий. После критики со стороны правозащитников, законопроект отозвали.

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В Верховной Раде предложили разделить участников боевых действий (УБД) на категории, чтобы в дальнейшем они могли претендовать на разные льготы. По мнению народных депутатов, военнослужащие, которые сейчас находятся на фронте, должны получить отдельный статус Защитников и Защитниц. А льготы для них — зависеть от времени, которое они провели в зоне боевых действий, а также условий и риска для жизни и здоровья.

Позже источник Фокуса в Верховной Раде сообщил, что после критики со стороны правозащитников законопроект решили снять с повестки дня для дополнительных консультаций с ветеранскими организациями.

Мы попросили экспертов оценить риски подобной инициативы, которую могут в будущем снова рассмотреть в парламенте.

Убить могут и в первый день

"Это политическая мишура, старый советский подход — раздача льгот на потом, бесплатный проезд в метро, который в итоге перенаправят в другой поток. Платить надо сразу. За каждый день нахождения в зоне боевых действий, а дальше человек, который выполнял боевые действия, должен получать пожизненный ежемесячный базовый доход. Конкретно из бюджета. Он сам распорядится, что делать с деньгами", — говорит Фокусу полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По словам эксперта, разделять военнослужащих в зависимости от времени, проведенном на фронте, неправильно, поскольку невозможно измерить "вклад каждого ветерана в защиту территориальной целостности Украины", как говорится в законопроекте народных депутатов, количеством дней в зоне боевых действий.

"Убить могут и в первый день, и в 500-й, и с точки зрения опасности, время, проведенное на фронте, не оказывает влияние. Нет смысла разделять. Даже за один час выполнения боевых действий человек также рискует жизнью и здоровьем, как и и тот, кто провел на фронте больше времени", — продолжает Свитан.

Законопроект о внесении изменений в закон "Про статус ветеранов войны" Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Эксперт отмечает, что для всех военнослужащих достаточно уже существующего статуса участника боевых действий, который должен определять финансовое обеспечение. А термин "Защитник и Защитница", который предлагают нардепы, несет эмоциональную окраску. Если его зафиксируют на законодательном уровне, это приведет к разделению военнослужащих на "защитников" и "не защитников".

"Этого нельзя делать ни в коем случае. Понятие должно быть одно. Участник боевых действий. Все остальное — пиар-кампания, не надо изобретать велосипед. Уже есть граждане Украины и граждане Украины УБД. Остальное лишнее" — добавляет Свитан.

Коррупционные риски

Сейчас существует два статуса, которые обозначают всех, кто участвовал в военных действиях, говорит Фокусу глава и соучредительница правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" Любовь Галан. Речь идет о статусе УБД, а также о статусе лица с инвалидностью в результате войны. Проблема в том, что льготы, на которые могут претендовать ветераны по этим двум категориям, не подкреплены реальными бюджетными средствами.

"Эту инициативу обсуждали и раньше в непубличном пространстве, и мы уже давали свою оценку, что введение нового статуса, параллельно существующей правовой рамке — это очередной костыль, он не будет работать. Авторы считают, что их инициатива должна преодолеть социальное напряжение. Но вчерашняя реакция военных и ветеранов показала, что социальное напряжение вызвал текст законопроекта", — говорит Галан.

Эксперт добавляет, что сейчас существуют трудности с тем, чтобы предоставить статус УБД, поэтому неясно, как авторы законопроекта представляли себе практическую сторону своей инициативы. А вопрос касающийся нахождения в зоне боевых действий до сих пор чувствительный. Потому что процесс не до конца прозрачный. Все еще существует практика, когда люди не принимают участия в боевых действиях, при этом неправомерно записывают себя в боевых распоряжения и получают статус УБД, подчеркивает Галан.

По ее словам, законодательство для ветеранов действительно требует обновления, но оно должно базироваться на реальных потребностях тех, чьи права оно регулирует.

"Мы считаем, что [в законопроекте, который сняли с повестки дня — прим.] речь идет просто об искусственном разделение ветеранов на категории, чтобы порезать льготы и снять нагрузку на бюджет. Рано или поздно мы действительно придем к обновлению правовой рамки, но она должна быть основана на понимании ветеранской политики. Какие конкретные группы с конкретными потребностями существуют, и в соответствии с этим можно будет построить новую законодательную рамку", — говорит правозащитница.

По словам юриста Ростислава Кравца, введение категорий для ветеранов также несет в себе коррупционные риски, что не упрощает получение ими льгот, а только усложняет.

"Кто-то будет получать больше льгот, кто-то меньше. В итоге это приведет к полной деморализации ВСУ, подрыву доверия к государству. Четких параметров, как всегда, не будет. Придется идти в суд, с кем-то договариваться, чтобы дали какую-то справку, что-то подтвердили", — отмечает Фокусу Кравец.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие социальные гарантии получат ветераны и чем они будут заниматься после демобилизации.