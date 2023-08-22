Путь воина: чем будут заниматься 4 млн человек в Украине, и что ветеранам предложит государство

Министр по делам ветеранов в Украине Юлия Лапутина раскрыла подробности программы "Помощник ветерана". Она рассказала о решении текущих задач и о том, что удалось сделать на сегодняшний день.

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После победы в Украине более 4 млн людей будут иметь то или иное отношение к ветеранской политике, поэтому государство обозначает круг задач, которые будут решаться в рамках программы "Помощник ветерана". О том, какие социальные гарантии получат ветераны и чем они будут заниматься после демобилизации рассказала 22 августа министр по делам ветеранов в Украине Юлия Лапутина во время международного ветеранского форума "Украина. Защитники. Будущее".

Базовый путь ветерана после возвращения

Прежде всего Лапутина рассказал о последовательности действий для военнослужащих ВСУ после демобилизации.

Демобилизация по состоянию здоровья. Во время военного положения проходит исключительно через Территориальный центр комплектации (ТКЦ). Лечение и прохождение военно-лечебной комиссии (ВЛК). Получение статуса ветерана через Единый государственный реестр военнообязанных (ЕГРВ). Статус Е-ветеран. Возвращение домой.

Министерство идентифицирует проблематику

По словам Лапутиной, 72% ветеранов столкнулись с проблемой тревоги относительно жизни в послевоенный период. 75% военнослужащих столкнулись с проблемами ВЛК. Кроме того столкнулись с проблемами:

дальнейшей реабилитации — 67% ;

правовой защиты — 50% ;

финансовой поддержки и трудоустройства — 47% ;

психологической помощи — 40%;

помощь с жильем — 27%.

"У людей есть тревога относительно того, кто их встретит в общине, кто их встретит дома. Ведь может сложиться ситуация, что человек возвращается в свою громаду, его семья находится за границей, его предприятие разрушено, у человека нет работы, и ему некуда идти", — отметила министр.

Что сделано на сегодняшний день:

64 469 ветеранов получили социальную и психологическую помощь;

для работы с ветеранами подготовлено 1015 администраторов ЦПАУ;

подготовили 481 человек специалистов по соцподдержке ТЦК и КСП;

заработала горячая линия Украинского ветеранского фонда (УВФ), которая уже приняла 15 тысяч звонков;

25 тысяч ветеранов-инвалидов получили 400 млн гривен в рамках международной помощи (внебюджетные средства);

2400 семей погибших и ветеранов получили 5,5 млрд гривен компенсация на приобретение жилья;

открываются Центры ветеранского развития (образовательные программы);

ветеранам доступны 39 видов услуг в 3475 отделениях ЦПАУ;

открыто 400 бизнесов ветеранов, на поддержку который потрачено 100 млн гривен;

подготовлено 600 координаторов для привлечения ветеранов к общественной активности в общинах;

6500 ветеранов привлечены к адаптивным видам спорта.

Лапутина добавила, что пилотный проект "Помощник ветерана" запускается в четырех областях Украины. Фактически должность будет занимать ветеран, который не будет кабинетным работником. Он непосредственно работает с ветеранами, и в его обязанности будет встречать военных и информировать о всех доступных опциях в рамках программы, вплоть то того, чтобы непосредственно сопровождать их в инстанциях.

Возможности ветерана

На сегодняшний день ветераны имеют возможность получить поддержку в таких сферах:

доступ к Украинскому ветеранскому фонду;

трудоустройство;

поддержка бизнеса;

образование;

спорт;

реабилитация и лечение;

компенсация жилья.

Напомним, министр обороны Алексей Резников считает, что общество сегодня может отдаляться от военных и это одна из ключевых проблем. По его словам главная задача, чтобы каждый украинец, который видит ветерана осознавал: "первое — это воин, который прошел то, через что завтра будут проходить я; второе — они выиграли для меня время".