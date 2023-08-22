Шлях воїна: чим займатимуться 4 млн осіб в Україні, і що ветеранам запропонує держава

Міністерка у справах ветеранів в Україні Юлія Лапутіна розкрила подробиці програми "Помічник ветерана". Вона розповіла про вирішення поточних завдань і про те, що вдалося зробити на сьогоднішній день.

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Після перемоги в Україні понад 4 млн людей матимуть той чи інший стосунок до ветеранської політики, тож держава окреслює коло завдань, які вирішуватимуться в межах програми "Помічник ветерана". Про те, які соціальні гарантії отримають ветерани та чим вони займатимуться після демобілізації розповіла 22 серпня міністерка у справах ветеранів в Україні Юлія Лапутіна під час міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє".

Базовий шлях ветерана після повернення

Насамперед Лапутіна розповів про послідовність дій для військовослужбовців ЗСУ після демобілізації.

Демобілізація за станом здоров'я. Під час воєнного стану проходить виключно через Територіальний центр комплектації (ТКЦ). Лікування та проходження військово-лікувальної комісії (ВЛК). Отримання статусу ветерана через Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних (ЄДРВ). Статус Є-ветеран. Повернення додому.

Міністерство ідентифікує проблематику

За словами Лапутіної, 72% ветеранів зіткнулися з проблемою тривоги щодо життя в повоєнний період. 75% військовослужбовців зіткнулися з проблемами ВЛК. Крім того зіткнулися з проблемами:

подальшої реабілітації — 67%;

правового захисту — 50%;

фінансової підтримки та працевлаштування — 47%;

психологічної допомоги — 40%;

допомога з житлом — 27%.

"У людей є тривога щодо того, хто їх зустріне в громаді, хто їх зустріне вдома. Адже може скластися ситуація, що людина повертається у свою громаду, її сім'я перебуває за кордоном, її підприємство зруйноване, людина не має роботи, і їй нікуди йти", — зазначила міністерка.

Що зроблено на сьогодні:

64 469 ветеранів отримали соціальну та психологічну допомогу;

для роботи з ветеранами підготовлено 1015 адміністраторів ЦНАПів;

підготували 481 особу фахівців із соцпідтримки ТЦК і КСП;

запрацювала гаряча лінія Українського ветеранського фонду (УВФ), яка вже прийняла 15 тисяч дзвінків;

25 тисяч ветеранів-інвалідів отримали 400 млн гривень у рамках міжнародної допомоги (позабюджетні кошти);

2400 сімей загиблих і ветеранів отримали 5,5 млрд гривень компенсація на придбання житла;

відкриваються Центри ветеранського розвитку (освітні програми);

ветеранам доступні 39 видів послуг у 3475 відділеннях ЦНАПів;

відкрито 400 бізнесів ветеранів, на підтримку яких витрачено 100 млн гривень;

підготовлено 600 координаторів для залучення ветеранів до громадської активності в громадах;

6500 ветеранів залучено до адаптивних видів спорту.

Лапутіна додала, що пілотний проєкт "Помічник ветерана" запускається в чотирьох областях України. Фактично посаду обійматиме ветеран, який не буде кабінетним працівником. Він безпосередньо працює з ветеранами, і в його обов'язки входитиме зустрічати військових та інформувати про всі доступні опції в рамках програми, аж до того, щоб безпосередньо супроводжувати їх в інстанціях.

Можливості ветерана

На сьогодні ветерани мають можливість отримати підтримку в таких сферах:

доступ до Українського ветеранського фонду;

працевлаштування;

підтримка бізнесу;

освіта;

спорт;

реабілітація та лікування;

компенсація житла.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що суспільство сьогодні може віддалятися від військових і це одна з ключових проблем. За його словами головне завдання, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював: "перше — це воїн, який пройшов те, через що завтра проходитимуть я; друге — вони виграли для мене час".