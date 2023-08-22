Війна як марафон: Резніков заявив, що через деякий час у кожного українця в родині будуть ветерани

Очільник Міноборони наголосив, що Росія — сильний і підступний ворог, який вбиває жінок і дітей. І від того, що відчувають люди, залежить перевага над ворогом на довгій дистанції.

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Російсько-українська війна може бути тривалою, оскільки РФ — сильний і підступний ворог. Для українців перемога означає не тільки звільнення території своєї країни, оскільки необхідно зробити так, щоб російські війська навіть не думали повернутися. Про це 22 серпня заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє".

За словами глави оборонного відомства, в України дуже сильний і підступний ворог, який вбиває дітей і жінок у містах і селах далеко від лінії фронту. Війна по суті — реальний марафон і може тривати довго, вважає міністр.

"У нас будуть ще болючі втрати, і щоб здолати росіян і не перекладати це наступному поколінню, ми повинні усвідомити, що головне для перемоги", — зазначив міністр.

За його словами, торік для цього потрібно було знайти зброю, тепер же головне полягає в тому, що відчуватимуть люди в Україні.

"Від того, що відчувають люди, залежить наша перевага над ворогом на довгій дистанції. Це єдність і готовність битися", — наголосив Олексій Резніков.

Глава Міноборони порушив тему ставлення в суспільстві до ветеранів. Він акцентував на тому, що бійці, які пройшли через війну, відчувають особливе ставлення до себе з боку інших людей, начебто встановлені певна ментальна межа та дистанція.

"Я вважаю, що ця межа в голові і в серці — це найбільша небезпека, тому що вона торкнеться всіх. Тому що через деякий час у кожного серед родичів і близьких будуть ветерани. Головне завдання, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював: перше — це воїн, який пройшов те, через що завтра проходитиму я; друге — вони виграли для мене час", — заявив Резніков.

За його словами, щойно в суспільстві прийде таке розуміння, набагато швидше вирішуватимуться поточні проблеми.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков розповів про головні пріоритети Збройних сил України. Насамперед українські сили потребують передових засобів ППО, таких як Patriot, NASAMS, Iris-T і SAMP-T.