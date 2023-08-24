Удар по российским системам ПВО: зачем украинский десант высадился в Крыму

В ГУР подтвердили высадку десанта на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму утром 24 августа. Эксперты считают, что таким образом Украина посылает сигнал западным партнерам о том, что способна на большее, чем они могут предполагать.

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Подразделения Главного разведывательного управления (ГУР) Украины утром 24 августа высадились во временно оккупированном Крыму, о чем сообщил официальный представитель ведомства Андрей Юсов. Спецоперация прошла на мысе Тарханкут при взаимодействии с военно-морским флотом и "носила характер рейда". По информации ГУР, все задачи были выполнены, потери противника уточняются.

Мыс Тарханкут для россиян имеет особое стратегическое знание. Там расположен радиолокационный узел армии РФ с РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". А также, по словам военного аналитика Павла Нарожного, это место размещения российских систем ПВО. В частности речь идет о БРК "Бастион" и ЗРПК "Панцирь-С1". Кроме того, на мысе расположен тренировочный полигон для российской пехоты, а на берегу есть фортификационные сооружения для защиты от атак с моря.

"С этого мыса, возможно, ВС РФ запускают ракеты "Оникс", которыми атакую портовую инфраструктуру Украины, это аналог американских крылатых ракет "Томагавк". Там стояла ЗРК С-400, которую недавно удалось уничтожить [вблизи села Оленевка на Тарханкутском полуострове в оккупированном Крыму 23 августа произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему С-400 Триумф — прим.] Если наши подразделения высадились на Тарханкуте, у которого стратегическое значение, значит они могут высадиться и в других точках. Не уверен, что в Севастополе или других плотно населенных пунктах, но все возможно", — говорит Фокусу Нарожный.

По словам эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Йижак, на мысе Тарханкут у россиян нет плотной обороны, а благодаря расположению, туда легко подойти с моря и остаться не замеченным.

"Сообщение о том, что ГУР проводил спецоперации в оккупированном Крыму, были и до начала большой войны. Здесь важно не то, зачем мы высадились на Тарханкуте, а зачем публично проинформировали об этом. Если мы можем проводить такие спецоперации, и они происходят не в первый раз, значит, теоретически, у нас работает целая сеть, это хороший сигнал. Вероятно, в ГУР дают понять, что украинские силы действуют на оккупированной территории, и это сигнал нашим западным партнерам, что мы можем больше, чем им кажется", — отмечает Фокусу Йижак.

Напомним, 24 августа руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут атаковать все части Крыма. Он призвал оккупантов, которые причастны к преступлениям, покинуть полуостров.

Ранее Фокус писал, что парламентарии проголосовали за законопроект, который предусматривает проведение реформы административно-территориального устройства и декоммунизацию населенных пунктов АР Крым.