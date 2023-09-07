Ответ на зерновое эмбарго. Почему Украина запретила чиновникам и депутатам ездить в Польшу

В Раде говорят о негласном запрете на въезд в Польшу всем украинским госслужащим. Варшава обвиняет Киев в классическом советском подходе к дипломатии. Но и перекрытие ввоза фактически единственного экспортного продукта Украины во время большой войны, не назовешь дружественным жестом.

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Отношения Киева и Варшавы ухудшаются и доказательство этому — негласный запрет выезда украинских депутатов и чиновников в Польшу, пишет польский портал Onet. Источники издания уверены, что это стало ответом на решение Польши заблокировать экспорт украинских зерновых.

Киев, по сведениям издания, официально запрет не подтверждает. Посол Украины в Польше Василий Зварыч в комментарии Onet признал запрет на выезд представителей властей. По словам дипломата, ограничения касаются всех стран, а не только Польши.

"Заявлениям посла противоречит информация из других источников, в том числе от депутатов Верховной Рады. Неопределенность очевидна. Украинские власти следуют классическим образцам советской дипломатии. С одной стороны предпринимают определенные действия, а с другой сохраняют запас, позволяющий им в случае неудач отрицать даже самые очевидные факты. Варшава этого не понимает", — пишет портал.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подтвердил негласный запрет любым чиновникам, депутатам или другим госслужащим приезжать на мероприятия в Польшу до момента снятия эмбарго на сельхозпродукцию.

"Это бред. Не надо играть в войнушки. Надо искать выход. Нужно использовать дунайские порты, Румынию и Молдову. Надо в конце концов претерпеть до 15 октября [парламентские выборы в Польше]. Но делать неофициальный запрет физического посещения Польши — это абсурд и очень недружественный шаг", — считает политик.

Далее он записал видеообращение с вице-спикером Сената Польши Михалом Каминским, назвав его "большим другом Украины".

"Спросил Михала, никто не сможет разделить Украину и Польшу. Говорит никто. А проклятой империи будет конец, вот наши флаги. Они вместе, потому что идем мы вместе в Европу. Поляки – настоящие друзья Украины, и мы им благодарны. А они нам – за нашу борьбу и за нашу свободу", — прокомментировал Гончаренко.

Его коллега по партии Владимир Арьев отмечает, что негласный запрет на поездки касается не всех нардепов. По его данным, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал себе командировку в Японию, где и находится сейчас.

"Невыездные делегации": как представителей власти выпускают из Украины?

Возникает логичный вопрос: если Алексей Гончаренко говорит о негласном запрете выезда в Польшу, как он туда попал? В общении с Фокусом он уточнил, что ехал в командировку во Францию. Там у него запланированы встречи в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Добираюсь я через Польшу и уже провел там несколько встреч по дороге. По Польше ввели дополнительные ограничения — не подписывают командировочные депутатам и чиновникам Кабмина. Что касается борьбы против эмбарго, повторюсь, ничего не изменится до 15 октября, до выборов", — уточнил депутат.

Побывавшая на встрече с польскими дипломатами 6 сентября секретарь Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, нардеп от партии "Голос" Соломия Бобровская в комментарии Фокусу сказала, что впервые слышит о негласном запрете посещения Польши.

Украинским парламентариям в принципе запретили выезд из страны, кроме парламентских ассамблей. По ее словам, это саботаж межпарламентской дипломатии.

"Выезжаем, но с большими проблемами. Сегодняшний пример — отправляется делегация в Литву, в ней более 10 человек. Стоит задача только на семь-восемь человек, и как выбирать людей непонятно", – объяснила политик.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в разговоре с Фокусом подчеркивает, что порядок пропуска чиновников и депутатов через границу не менялся. Как и раньше, меры пограничного контроля проходят в соответствии с действующим законодательством, в том числе с правилами, установленными на период действия военного положения и отраженными в Постановлении правительства.

Выезд депутатов и госслужащих по-прежнему осуществляется по разрешительным документам и командировочным листам, добавил спикер ГПСУ.

"Это касается всех категорий, отраженных в этих Правилах, в том числе и должностных лиц, госслужащих и нардепов. Все должны соответствовать условиям пересечения границы. Если лица из разных категорий не соответствуют условиям пересечения границы им будет отказано в пропуске через границу", — говорит Демченко.

Борьба за кресла в парламенте: политики спекулируют на теме украинского зерна

Причины ввода Варшавой эмбарго на сельхозпродукцию и возможные ответы Киева, связаны также с историческими спорами между Украиной и Польшей, говорит политолог Ярослав Макитра.

"Экономические войны связаны с политикой. Перед выборами правящая польская партия "Право и справедливость" всячески будет стараться привлечь избирателей. Поэтому в Польше идут на непопулярные меры, как например ситуация с украинским зерном", — отмечает эксперт.

Контрмеры Польши не стоит воспринимать как ее разворот в сторону России. Киеву надо готовиться к тому, что после вступления в Евросоюз, внутри блока также будет экономико-социальная борьба, сказал политолог.

Напомним, правительство Польши думает над введением дополнительных запретов на экспорт украинской продукции. Эмбарго могут ввести на ввоз меда и малины.

Группа украинских депутатов накануне не смогла попасть в Польшу на Экономический форум в городе Карпач. Политиков развернули на границе.