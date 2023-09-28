"Замалчивают атаки ВСУ": верят ли россияне пропаганде, — комментарий аналитика (видео)

По словам аналитика Игоря Чаленко, российские пропагандисты используют специфический инструментарий для того, чтобы применять ту пропаганду, которую они производят. Часто они молчат о неудачных действиях ВС РФ.

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Сейчас российские пропагандисты замалчивают неудачные действия армии потому, что это будет внушать недоверие у российских граждан. Также они не обсуждают темы атак украинских БпЛА на различные инфраструктурные объекты на территории России. Об этом глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко 28 сентября заявил в интервью Фокусу.

По словам Чаленко, даже российским пропагандистам очень трудно скрыть ту правду, что Украина наносит точные удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму или на территории Российской Федерации. В своей работе они часто замалчивают информацию об атаках украинских беспилотников на различные инфраструктурные объекты в РФ.

"Сегодня российские пропагандисты не зря едят свой хлеб, они используют специфический инструментарий для того, чтобы применять ту пропаганду, которую они производят. Они сейчас, фактически, идут такими ходами: выдают пропаганду через иностранные средства массовой информации, иностранных спикеров, лоббистов, а затем ретранслируют в собственном государстве. Это больше имеет доверия, чем слова сказанные той же Скабеевой или Соловьевым. Они просто ретранслируют, сказанный российский месседж, где-то из Соединенных штатов Америки, или из Германии. Второй момент, который они сейчас используют, это — замолчать. Просто замолчать, потому что, когда происходила атака на штаб Черноморского флота РФ... именно в этот момент и позже российская пропаганда просто молчала", — рассказал Игорь Чаленко.

Он отметил, что пропагандистам РФ легче было обсуждать "ситуацию в Карабахе, или как где-то коровка родилась".

"То есть они (пропагандисты — ред.) делали все, чтобы это замолчать. Они в дальнейшем продолжают это делать, потому что понимают, чем больше будет происходить таких проколов, как оккупационной системы ПВО, так и в целом провалов российской армии, то это будет внушать недоверие российских граждан".

Аналитик считает, что российские пропагандисты также всячески замалчивают темы атак беспилотников на различные инфраструктурные объекты на территории России.

"Сейчас — интересный момент, они постоянно объясняют, почему (ВС РФ — ред.) вынуждены бить по гражданским лицам и гражданским инфраструктурным объектам в Украине... В то же время Украина осуществляет высокоточные, направленные атаки на конкретные военные объекты", — отметил аналитик.

По его мнению, в голове у российских граждан может образоваться определенная пропасть. Они не понимают, как украинцы так могут делать и почему так не делает Россия.

"Вопрос этот абсолютно сознательный, а ответ на него тоже прост — Россия пришла сюда, чтобы осуществлять геноцид против украинцев, полностью уничтожить Украину, как государство. Им не нужна Украина, как государство, им нужно увеличение территории и колонии и все", — подытожил глава Центра анализа и стратегий.

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Напомним, 3 августа сообщалось, что Скабеева в эфире набросилась на "эксперта". По словам российской телеведущей, никто не верит в "жест доброй воли" во время отступления ВС РФ из-под Киева и Чернигова. По ее мнению, "так сложились обстоятельства".