Деньги ушли на брусчатку: Кличко пугает срывом отопительного сезона в Киеве, что ждет горожан

Столичные чиновники жалуются, что им не компенсировали разницу в тарифах на тепло и водоснабжение. Сумма, по их подсчетам, превышает десятую часть прогнозируемого бюджета города в 60 миллиардов гривен. В некоторых районах до сих пор не решили проблемы с прорывом труб зимой, поэтому готовность столицы к холодам вызывает вопросы.

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Киевские власти призывают правительство погасить 6,8 млрд гривен долга перед столицей по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил об угрозе срыва отопительного сезона.

Градоначальник считает ситуацию очень серьезной. В целом по стране, сумма долга по компенсации разницы составляет 36 миллиардов гривен.

"Местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа. Теплопредприятия работают с бешеными убытками. Не может город самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства", — заявил Кличко.

Верховная Рада готовится проголосовать за возможное изъятие избыточных средств местных бюджетов в государственный. Речь идет о поступлениях от налога на доходы физических лиц, отметил в общении с Фокусом депутат Киевского городского совета Леонид Емец.

Депутат говорит, что фактически это основная статья доходов столичного бюджета. Если к этому добавить невыплату денег по компенсациям разницы в тарифах на тепло и воду, в бюджете города образуется большая дыра.

"Ясно, что на жизнедеятельность города это сильно повлияет. Степень катастрофы зависит от ряда факторов, но Киеву жизнь явно не облегчат. Хочу добавить, что компенсация разницы в тарифах за тепло и воду закладывалась под спецпрограммы. Мы еще не знаем, какой вред энергообъектам столицы причинит российская армия ракетными обстрелами", — объяснил он ситуацию.

Около 2 млрд гривен из бюджета уже потрачено на ремонт поврежденных зданий в Киеве в результате обстрелов ВС РФ, а сколько еще придется тратить, непонятно. Прогнозируемый бюджет столицы — 60 миллиардов, добавил Емец.

"Деньги на брусчатку и тротуары есть": насколько сильна проблема с теплом и водой в Киеве?

Катастрофической ситуации с отоплением нет, а проблемы с разницей в тарифах и долгами существуют не только в Киеве, считает первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Нардеп советует руководителям не нагнетать панику в обществе в военное время угрозами срыва отопительного сезона.

"Проблема появилась несколько лет спустя после подписания печально известного меморандума (Кабмин в феврале 2021 года подписал меморандум с главами крупных городов Украины, который позволил не повышать тарифы в отопительном сезоне, — ред). Но говорить, что невыплата компенсации разницы в тарифах сорвет отопительный сезон и люди будут в холоде сидеть — это мягко говоря преувеличение", — объяснил политик Фокусу.

Кучеренко советует решать мэрам насущные проблемы: чинить мосты и теплосети, строить дороги и оптимально тратить деньги из городских бюджетов.

Киевские власти каждый год говорят о нехватке денег в бюджете и возможном срыве отопительного сезона. При этом чиновники мало что делают для выхода из кризисной ситуации, говорит Фокусу эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко.

"Деньги на перекладку брусчатки и тротуаров в центре Киева находят постоянно, а с отоплением — проблема. Может властям столицы надо пересмотреть приоритеты? Если компенсации задерживают, надо все равно готовиться. Готовность Киева к отопительному сезону такая же, как и в прошлых годах. Ничего не изменилось. Еще два года назад пять домов в Дарницком районе подключили к теплу 30 декабря. А в прошлом году 18 домов в том же районе были подключены в начале декабря", — говорит эксперт

Анализ состояния теплотрасс города за последние 5 лет позволит выявить все проблемы, но с наступлением зимы могут прорываться трубы в некоторых районах, считает Попенко.

"Надо было еще три года назад поменять 800 километров труб. Замена 1 километра со строительными работами — это 800 тысяч евро", — сказал он.

Напомним, ООН собирается выделить Украине более 120 миллионов долларов для прохождения зимнего периода. Финпомощь получат около 900 тысяч человек, которые пострадали от войны.

Фокус также писал о возможном начале массированных ракетных ударов России по Украине. ВС РФ применяют ракеты разного типа базирования и за сентябрь частота ударов увеличилась в полтора раза.