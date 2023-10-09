"Быстро судят только уклонистов": почему военкомы избившие призывников, могут избежать наказания

Тернопольские военкомы повторили историю своих коллег из Самбора: избили двух призывников в ТЦК. Эксперты считают, что в обществе давно назрело ощущение тотальной безнаказанности людей в форме, которые готовы на все, чтобы выполнить планы по мобилизации. Однако гарантий, что дела тернопольских военкомов, как и их коллег из Львовской области, доведут до реальных сроков, нет.

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Очередной скандал с участием военкомов произошел в Тернополе. Через несколько недель после инцидента в Самборе, где сотрудник ТЦК и СП издевался над мужчиной из Харькова, нанося удары ногами и пистолетом и угрожая расправой, его коллеги в Тернополе избили людей. На видеозаписях, опубликованных в сети, работники военкомата били призывников, пока те лежали на кроватях. За процессом спокойно наблюдали несколько мужчин.

Специализированная прокуратуре Западного региона зарегистрировала уголовное производство. Предварительная правовая квалификация – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины. Львовское отделение ГБР проводит досудебное расследование.

На инцидент отреагировал мэр Тернополя Сергей Надал. Он призвал "отдельных работников ТЦК" корректно относится к мобилизованным в соответствии с требованиями законодательства.

А уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец назвал произошедшее недопустимым и сообщил о начале проверки инцидента.

Не первый раз

Статистика наказаний военкомов за преступления неизвестна. Адвокаты не раз говорили Фокусу, что чаще всего сотрудники ТЦК идут на мировое соглашение с прокурорами, признают вину по меньшей статье и просят перевода на фронт.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа Максима Бужанского законодательство предоставляет достаточно возможностей, чтобы справедливо наказать виновных. Политик соглашается, что общество требует быстрого правосудия, однако ускорить процесс законодатели не в силе. Успехом можно считать тот факт, что в Офисе Генерального прокурора моментально отреагировали на новость об инциденте в Тернопольском ТЦК и СП и зарегистрировали уголовное производство, а ГБР начало досудебное расследование.

"Я считаю, что это [избиения сотрудниками ТЦК призывников] предательство одновременно и армии, и общества. Мы стараемся отбирать в ТЦК нормальных людей, и это внештатные, ненормативные ситуации. Они недопустимы и по ним должна быть самая жесткая реакция правоохранительной и судовой системы", — говорит Фокусу политик.

Чтобы подобные случаи свести на нет, виновные должны понести наказание. По закону сотрудникам ТЦК грозит уголовная ответственность. Однако на местах не хватает политической воли, чтобы довести дела до конца.

"Процедуры запущены, другое дело — военкомам часто пытаются смягчить наказание. Если вспомнить Самборский ТЦК — там сотрудник был с оружием, удерживал и избивал призывника, и можно было применить меру пресечения в виде ограничения воли, однако его отправили под круглосуточный домашний арест", — говорит Фокусу адвокат Николай Максимов.

Самбор и Тернополь — лишь вершина айсберга процессов, которые происходят за закрытыми дверьми военкоматов. Снимать происходящее на видео в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки не разрешают. А "стучать" внутри системы считается зазорным, ведь за подобные действия можно схлопотать по полной, как это было в Полтавском районном ТЦК, где в августе военком, чтобы "прикрыть рот" подчиненному, избил его до потери сознания.

"Мой знакомый работал в относительно спокойном военкомате, однако даже там бывали случаи, когда призывника оставляли переночевать в ТЦК, чтобы утром он согласился пройти ВВК. Почему военкомы так себя ведут? Потому что есть мобилизационный план. Если они его выполняют — сидят в военкоматах, никто их не трогает. Не выполняют — едут на фронт", — рассуждает Максимов.

Затянут на годы

Довести подобные дела до реальных сроков можно лишь при условии постоянного освещения процессов в СМИ, тогда правоохранителям сложнее будет спустить все на тормоза и не затягивать процессы, которые, по словам эксперта, может идти годами. Также повлиять на процесс может активная позиция людей, чьи близкие пострадали. Они могут обратиться в европейские правозащитные организации. И если западные партнеры выразят недовольство методами мобилизации в Украине, возможно, система изменится.

"Уголовные дела могут слушать по несколько лет, а потом что-то изменится, и военкомы получат условный срок или просто штраф. Затягивать процесс могут очень просто — откладывать судебное заседание, так как кто-то заболел или прокурор не пришел. На таких формальных основаниях можно на полтора-два года затянуть процесс. Сейчас быстро рассматривают только дела уклонистов. А дела военкомов будут тянуться годами", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее подробно разбирал, почему родственникам погибших на фронте военных, вручают повестки. Как оказалось, украинская бюрократия не освобождает от бумажной волокиты людей, перенесших утрату. Право на отсрочку от мобилизации надо доказывать документально.

Также Фокус рассказывал, что мошенники предлагают украинцам купить поддельные справки о смерти, чтобы избежать мобилизации. Некая компания обещает провести все официально и даже организовать фейковые похороны. Юристы считают, что реализовать такую схему невозможно.