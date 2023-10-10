"У нас есть запрос на демократию": профессор НАН оценила внедрение реформ в Украине (видео)

По мнению доктора политических наук Галины Зеленько, когда власть не реагирует адекватно на запрос общества, формируется конфликтное поле и социально-политические противоречия, которые впоследствии конвертируются в соответствующие политические настроения.

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В украинском обществе есть запрос на демократию, но нет системного, общего и отстраненного видения изменений, которые необходимо внедрить. О том, насколько готово украинское общество к реальным изменениям рассказала ученый и доктор политических наук Галина Зеленько, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, в эфире YouTube-канала Фокус.

"В нашем обществе есть запрос на реформы. Если посмотреть данные центра Разумкова, фонда "Демократические инициативы" и последние социологические опросы, с одной стороны, у нас уменьшилось количество патерналистов, то есть людей, которые ждут, что государство им что-то выплатит, что государство их обеспечит. С другой стороны, у нас очень сильно подскочил запрос на демократию. Это означает, что человек готов брать на себя ответственность за свои действия и поступки. И в данном случае государство просто обязано на это отреагировать", — рассказала Галина Зеленько.

По словам эксперта, в случае, когда власть не реагирует адекватно на запрос общества, формируется конфликтное поле и социально-политические противоречия, которые впоследствии конвертируются в соответствующие политические настроения.

Зеленько считает ситуацию в Украине идеальной для внедрения реформ. И способствует этому именно военное положение.

"Фактически, сейчас мы имеем ультрапрезидентскую республику или суперпрезидентскую республику. То есть мы имеем в парламенте пропрезидентское большинство и вертикаль власти в виде военных администраций", — объясняет она.

Несмотря на то, что ОВА непосредственно не занимаются реформами, им гораздо проще внедрять и реализовывать решения центральной власти на местах.

"То есть с одной стороны это угроза демократии, но я бы из этого не делала трагедию. Потому что это вынужденная мера и вопрос приоритетов. Хотим ли мы демократии, или все же хотим отбиться от врага. Поэтому, когда ставишь вопрос именно так, проблема сразу снимается", — уверяет Зеленько.

Впрочем, по мнению ученого, сейчас в стране не ощущается явной политической воли по внедрению реформ, только отдельные изменения без системного, общего и отстраненного видения. Зеленько отмечает, что главная проблема — отсутствие понимания необходимости изменений, а также того, что именно надо делать.

Нас "давят" реформами или спасают? | Профессор НАН Галина Зеленько

Напомним, профессор НАН оценила вероятность мятежей в РФ. По мнению Галины Зеленько, в России нет предпосылок для мятежей среди военных, поскольку функционирует преступная система, каждый генерал контролируемый и проходит определенные этапы "круговой поруки".

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