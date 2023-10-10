"У нас є запит на демократію": професорка НАН оцінила впровадження реформ в Україні (відео)

На думку докторки політичних наук Галини Зеленько, коли влада не реагує адекватно на запит суспільства, формується конфліктне поле та соціально-політичні суперечності, що згодом конвертуються у відповідні політичні настрої.

Related video

В Українському суспільстві є запит на демократію, але немає системного, загального і відстороненого бачення змін, що необхідно впровадити. Про те, наскільки готове українське суспільство до реальних змін розповіла науковиця та докторка політичних наук Галина Зеленько, членкиня-кореспондент Національної академії наук України, в ефірі YouTube-каналу Фокус.

"В нашому суспільстві є запит на реформи. Якщо подивитися дані центру Разумкова, фонду "Демократичні ініціативи" та останні соціологічні опитування, з одного боку, в нас зменшилась кількість патерналістів, тобто людей які чекають, що держава їм щось виплатить, що держава їх забезпечить. З іншого боку, в нас дуже сильно підскочив запит на демократію. Це означає, що людина готова брати на себе відповідальність за свої дії та вчинки. І в даному випадку держава просто зобов'язана на це відреагувати", – розповіла Галина Зеленько.

За словами науковиці, у випадку, коли влада не реагує адекватно на запит суспільства, формується конфліктне поле та соціально-політичні суперечності, що згодом конвертуються у відповідні політичні настрої.

Зеленько вважає ситуацію в Україні ідеальною для впровадження реформ. І сприяє цьому саме положення воєнного стану.

"Фактично, наразі ми маємо ультрапрезидентську республіку чи суперпрезидентську республіку. Тобто ми маємо в парламенті пропрезидентську більшість і вертикаль влади у вигляді воєнних адміністрацій", – пояснює вона.

Незважаючи на те, що ОВА безпосередньо не займаються реформами, їм набагато простіше впроваджувати та реалізовувати рішення центральної влади на місцях.

"Тобто з одного боку це загроза демократії, але я б з цього не робила трагедію. Тому що це вимушена міра і питання пріоритетів. Чи хочемо ми демократії, чи все ж таки хочемо відбитися від ворога. Тому, коли ставиш питання саме так, проблема одразу знімається", – запевняє Зеленько.

Утім, на думку науковиці, наразі в країні не відчувається явної політичної волі щодо впровадження реформ, лише окремі зміни без системного, загального і відстороненого бачення. Зеленько наголошує, що головна проблема – відсутність розуміння необхідності змін, а також того, що саме треба робити.

Нас "давлять" реформами чи рятують? | Професорка НАН Галина Зеленько

Нагадаємо, професорка НАН оцінила ймовірність заколотів в РФ. На думку Галини Зеленько, в Росії немає передумов для заколотів серед військових, оскільки функціонує злочинна система, кожен генерал контрольований та проходить певні етапи "кругової поруки".

Раніше Фокус писав, навіщо Вашингтон вимагає від Києва провести реформи. Союзникам України необхідно показати своїм виборцям результат допомоги Заходу Україні.