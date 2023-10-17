"Ручная оппозиция" или агенты Кремля: могут ли в Украину вернутся пророссийские партии

Кремль готовит почву для создания политического проекта, направленного на "пророссийски настроенного избирателя" в Украине. Такие выводы делают власти, анализируя критику в свой адрес. Фокус выяснил, сможет ли Россия повторить финт с "ОПЗЖ" и "воспользуется" ли оппозиция уставшим от войны избирателем.

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В июле 2022 года в Украине запретили деятельность главной пророссийской партии "ОПЗЖ", тесно связанной с Кремлем. Некоторым экс-лидерам объявили подозрения в госизмене, других оставили под пристальным вниманием спецслужб. А те, кто сумел сохранить депутатский мандат в Верховной Раде, по заверению коллег, отбросили симпатии к России и активно помогают фронту.

О том, что Кремль не оставляет попытки оказывать политическое влияние в Украине, несмотря на продолжающуюся войну, неоднократно говорили представители власти. По словам секретаря СНБО Алексей Данилов, ФСБ РФ стремится сформировать агентурную сеть, которая в перспективе может стать политическим проектом, ориентированным на "пророссийски настроенного избирателя".

"Признаками подобной деятельности является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и иного рода аферистов в продвижении пророссийской повестки. Именно они в этот момент взывают о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и наконец намекают, что с Россией необходимо договариваться", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что украинские правоохранительные структуры внимательно отслеживают проявления подобных враждебных действий, выявляя и прекращая их. А украинцам посоветовал проявлять "высокую степень информационной чистоплотности", и "не пачкаться продуктами российской информационной "жизнедеятельности"".

"Пророссийский" избиратель

В основе любого политического проекта лежит три ключевых составляющих: кто его возглавит, кто готов профинансировать и главное — есть ли электоральная база. По словам экспертов, возродить "ОПЗЖ" или подобные проекты с антиукраинской риторикой и мощной медиамашиной, даже если найдется сочувствующий избиратель, маловероятно. Политики просто не пойдут на подобный риск во избежание подозрений в госизмене или коллаборационизме.

"Все пророссийские партии запретили в судебном порядке, механизм себя оправдал. И без медиамашины говорить о серьезном восстановлении пророссийского политического поля, я бы не стал. Но на этом могут спекулировать те, кто претендуют на электорат восточной части Украины. А власти, в свою очередь, будут вешать на них ярлык "пророссийскости"", — рассуждает в беседе с Фокусом политический аналитик Олег Постернак.

За последний год в Украине выросло число людей, которые верят в раскол власти и готовность страны идти на уступки России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Доля тех, кто верит в конфликт между политическим руководством страны и командованием армии, выросла с 14 до 32% с сентября 2022 года по октябрь 2023 года. А тех, кто верит в готовность Украины идти на уступки России — с 5 до 12%.

Эксперты отмечают, что на фоне затянувшейся войны число тех, кто испытывает усталость от неуверенности в завтрашнем дне, очевидно, растет. А вместе с этим появляются сомнения в правильности решений Банковой и запрос на политические проекты, способные удовлетворить потребность избирателя в стабильном мире.

Избирателей, готовых при определенных условиях поддержать критиков власти, спекулирующих на "мирной повестке", немало. И поскольку общество травмировано войной, эта тема станет ключевой для всех политических сил. По словам политического эксперта Александра Кочеткова, ключевыми месседжами в этом направлении будут: восстановление страны в послевоенный период, в частности, экономическое возрождение Донбасса. А также тема языка. По словам Постернака, этот спекулятивный фактор позволит оппозиции дистанцироваться от действующей власти.

Максимальная демократизация

Главное условие, которое повлияет на политические симпатии общества — результат войны. Диапазон электоральных ожиданий широкий: от полного развала РФ до возможного замораживания войны и неспособности Украины отвоевать временно оккупированные территории Донбасса и Крым. Если внешний враг не будет справедливо наказан в глазах общества, а большая часть территорий останется в оккупации, появится острое желание заместить отсутствие победы над внешним врагом, победой над внутренним. Претендентов на эту роль много, считают эксперты. Украинцы разочаровались в старых политиках, и большинство избирателей вряд захотят смотреть на тех, кто ассоциируется с периодом до 24 февраля 2022 года. Поэтому конкуренция высокая. И в борьбе за избирателя одним из способов давления на критиков власти может стать ярлык "агентов Кремля", говорят эксперты.

"Я думаю, в словах [секретаря СНБО Алексея] Данилова можно разглядеть намек на [Алексея] Арестовича, который в сентябре взял курс на критику власти. На Банковой хотят привязать ярлык к потенциально новой силе, которая возникает на базе якобы "пророссийского" электората, на самом деле не имеющее ничего общего с Россией. Проект, ориентированный не на власть и готовый использовать усталость от войны и нажить электоральный капитал на критике власти, обязательно появится. Поэтому крайне важно заранее обвинить в "пророссийскости" тех, критикует президента и его окружение", — рассуждает Постернак.

При этом Арестович, долгое время сотрудничавший с Банковой, по мнению эксперта, может оказаться "ручной оппозицией". В ОП понимают, что конкуренты сыграют на усталости избирателя от войны, а потому им нужен коммуникатор, способный привлечь этот электорат, при этом удерживая интересы действующей власти.

"Я не склонен считать, что поведение Арестовича неуправляемое со стороны Банковой. Он долгое время работал с властью, летом не критиковал [президента Владимира] Зеленского, и явно шла речь о подготовке к осеннему политическому сезону. Он очень удобная для власти фигура, способная консолидировать часть электората, который почему-то называют "пророссийским", хотя это те избиратели, которые голосовали за "Слугу народа" и "ОПЗЖ", но разочаровались в силу усталости", — добавляет Постернак.

В результате войны изменился и сам избиратель. По словам эксперта, появилась оппозиция гражданских и военных. Тех, кто старается пассивно относится к происходящему и активных волонтеров. А также противостояние беженцев за границей и тех, кто остался в Украине. Все эти разграничения политики будут активно использовать во время предвыборной кампании, которая, по мнению экспертов, может стартовать уже весной-летом следующего года.

Причем западные партнеры Украины, после завершения войны, могут наставить на максимальной демократизации внутренних процессов и политической поляризации страны, считают эксперты. Это может стать условием для получения Украиной помощи на восстановление страны. И осложнить попытки действующей власти "заклеймить" оппозицию.

Фокус ранее писал, что в Украине вспомнили про электронную перепись населения, несмотря на продолжающуюся войну. Демографы и специалисты по кибербезопасности скептически относятся к идее.

Также Фокус рассказывал, что 4 октября президент Владимир Зеленский впервые допустил возможность проведения выборов в Украине во время войны. Для этого должна быть обеспечена безопасность избирателей.