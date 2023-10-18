"Помогут" с демографическим вопросом: почему в Раде предложили не наказывать мужчин-уклонистов

В Верховной Раде решили, что если будут наказывать покинувших страну военнообязанных мужчин, это "отрежет им желание возвращаться". Стоит задуматься о сохранении украинской нации, говорит нардеп Федор Вениславский. Ученые-демографы сомневаются, что такая инициатива заставит людей вернуться и повышать рождаемость.

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Военнообязанных-уклонистов, выехавших из Украины во время войны, наказывать не стоит. Их лучше использовать для "демографической политики и сохранения украинской нации", заявил в интервью ВВС член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

"Когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение — мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину. После войны нам необходимо обеспечивать, скажем так, демографическую политику, сохранение, по меньшей мере, нашей украинской нации. Так что, наказание может иметь обратный эффект", — полагает нардеп.

Вениславский поддержал преследование по закону тех, кто благодаря сговору с работниками ТЦК или военно-врачебными комиссиями приобрели фальшивые документы и уехали. Сейчас говорить о точных цифрах незаконного пересечения границы очень сложно, подобную базу никто не ведет, добавляет ВВС со ссылкой на комментарий Госпогранслужбы.

"Кто остался, тот дур**к, а кто уехал — молодец"

Украинские власти несколько раз грозили создать механизм наказания уехавших за границу, но пока ни одна инициатива так и не заработала. Вопрос с уклонистами и ответственностью для них, вряд ли связан с демографическими проблемами Украины, считает замдиректора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

"Проблема должна решаться согласно украинского законодательства — вот и все. Мы что, под каждого нарушителя будем закон принимать и приплетать сюда экономическую или демографическую ситуацию? Человек или нарушил закон, или нет. Если да, то должен отвечать. Получается так: кто остался — дур**к, а кто уехал — молодцы, давайте их освободим от ответственности. А погибшие на фронте, это не влияет на демографию?" — задается вопросом ученый.

Гладун предлагает проверить по базам пограничников факты выезда из Украины и далее уже решать, как поступать с нарушающими закон. Замглавы Института демографии сомневается, что выехавших из Украины мужчины, вернутся и займутся улучшением демографической ситуации.

Уклонистам грозит максимум 8500 гривен штрафа

В Украине сейчас не введена уголовная ответственность за пересечение государственной границы, объяснил Фокусу адвокат в сфере военного права Евгений Зурнаджи.

"Есть презумпция. Даже если сейчас для уклонистов введут наказание 10 лет тюрьмы, на тех, кто убежал до момента его принятия, он действовать не будет. Наказание грозит уже тем, кто только собирается бежать. Допустим, 5 миллионов мужчин уехали. Им не грозит уголовная ответственность по законодательству", — объяснил юрист.

За незаконное пересечение границы предусмотрена административная, а не уголовная ответственность по статье 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Данное правонарушение карается штрафом в размере от 3400 до 8500 гривен.

Фокус ранее писал, что военкоматы смогут брать данные граждан призывного возраста не в Реестре военнообязанных, а из других источников. В их число входит и Единый государственный демографический реестр.

Украинских военнообязанных ранее призывали явиться в ТЦК для обновления личных данных. Украинские военные должны располагать реальными фактами и данными о гражданах, которые могут воевать.