Мобилизация в Украине: смогут ли мужчины избежать призыва, если их нет в реестре "Оберег"

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, даже если данные мужчины отсутствуют в Реестре военнообязанных, их могут взять из других источников.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, введенные из-за военной агрессии РФ. Призыву подлежат военнообязанные мужчины, которые получают повестки. Фокус разобрался, могут ли мужчины, которые не получили повестки, избежать мобилизации, если их данные не внесены в электронный реестр

Как электронный реестр "Оберег" получит данные

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в эфире общенационального телемарафона рассказала, что если данных граждан призывного возраста нет в Реестре военнообязанных, то их могут взять из других реестров.

Какие реестры могут использовать для мобилизации

Законопроект № 10062, внесенный в Верховную Раду Украины уточняет, какие реестры предоставят информацию для формирования реестра военнообязанных. К ним относятся:

Единый государственный демографический реестр;

Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков;

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах;

Ведомственная информационная система Государственной миграционной службы.

Законопроект предусматривает, что сбор других данных, кроме указанных в нем, запрещен.

Какие данные будут включены в реестр

Новый закон расширит список данных в реестре военнообязанных. Согласно законопроекту, в реестр будут включены следующие данные:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

пол;

гражданство;

образование;

профессия;

семейное положение;

адрес регистрации и проживания;

номер телефона;

электронная почта;

сведения о состоянии здоровья;

сведения о военно-профессиональной подготовке;

сведения о трудовой деятельности;

сведения об участии в боевых действиях;

сведения о судимости.

Как избежать мобилизации

Существует ряд оснований для освобождения от призыва на военную службу. К ним относятся:

возраст (от 18 до 27 лет);

состояние здоровья (наличие заболеваний, препятствующих прохождению военной службы);

наличие детей (от 3 до 18 лет);

наличие инвалидности;

наличие ученого звания или ученой степени;

наличие статуса многодетной семьи;

работа на предприятии, обеспечивающем оборону государства;

работа в сферах, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения в условиях военного положения;

наличие статуса военнослужащего или военнообязанного, который был призван на военную службу по контракту.

Если мужчина имеет одно из этих оснований, он может обратиться в ТЦК и СП по месту жительства с заявлением об освобождении от призыва на военную службу.

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