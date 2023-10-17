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Военный Фокус Российско-украинская война

Мобилизация в Украине: перечень болезней, которые обеспечат отсрочку от призыва

Мобилизация, медкомиссия, война РФ против Украины, призыв, отсрочка, призыв на службу
Фото: АрмияInform | Украинцам рассказали, какие болезни могут обеспечить отсрочку от мобилизации

Согласно украинскому законодательству, состояние здоровья военнообязанного гражданина будет играть не последнюю роль при вручении повестки.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая продлится минимум до 15 ноября. В этот период военнообязанные граждане от 18 до 60 лет могут получить повестку, однако в некоторых случаях предусмотрена отсрочка по состоянию здоровья. Фокус разобрался, кто точно не отправится служить.

На сайте Верховной Рады опубликован закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в котором перечислены все заболевания, которые позволяют гражданам получить свое право на отсрочку.

При этом, стоит понимать, что если человек ограниченно или временно непригоден к службе, тогда все же могут отправить служить, несмотря на подтвержденные проблемы со здоровьем.

Отсрочка от призыва: кто может получить

По украинскому законодательству, отсрочка предусмотрена для мужчин, которым диагностировали следующие заболевания:

  • кишечное инфекционное заболевание;
  • бактериальные зоонозы;
  • вирусное инфекционное заболевание центральной нервной системы;
  • вирусная геморрагическая лихорадка;
  • вирусная инфекционная болезнь с повреждением кожи и слизистых;
  • гельминтоз;
  • педикулез и последствия инфекционных и паразитарных заболеваний;
  • туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез.

Напомним, 17 октября сообщалось, кто из мужчин призывного возраста может выехать за границу в период действия всеобщей мобилизации. В Госпогранслужбе Украины заявили, что есть несколько категорий граждан, которых могут пропустить через границу. В то же время, все те, кто выехали незаконно, будут привлечены к ответственности после возвращения.