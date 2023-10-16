Мобилизация в Украине: кто из мужчин призывного возраста может выехать за границу

В Госпогранслужбе Украины заявили, что есть несколько категорий граждан призывного возраста, которым разрешен выезд за границу, а все мужчины, которые незаконно пересекли границу Украины и вернутся домой, будут привлечены здесь к ответственности.

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Право на выезд за границу имеют многодетные родители, те, кто сопровождает людей с инвалидностью, родители и опекуны, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью. О том, кто еще имеет право выехать за пределы Украины, Радио Свобода рассказала инспектор пограничной службы III категории Мария Кавуля.

"Также право на выезд за границу также имеют мужчины, фамилии которых внесены в систему "Шлях". Те, кто имеет бронирование от Министерства экономики Украины. И мужчины, которые не пригодны к военной службе с исключением с воинского учета. Также те, кто следует на лечение от тяжелых недугов, и это согласовано", — говорит Мария Кавуля.

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Она добавила, что выехать за границу могут мужчины во время рабочей поездки согласно действующему законодательству. Такое разрешение предусматривает обязательное возвращение в Украину.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что все мужчины, которые незаконно пересекли границу Украины и вернутся домой, будут привлечены здесь к ответственности.

"Мы видим, законным ли способом выезжал человек из Украины, или не законным", — сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В целом, по данным пограничников, количество случаев незаконного пересечения границы в 2023 году меньше по сравнению с прошлым. Больше всего попыток незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска фиксируют на границе с Румынией и Молдовой.

Напомним, что в Раде предлагают убрать предельный возраст пребывания на службе — хотят устранить возрастную дискриминацию и максимально широко привлечь граждан к защите территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, с какими заболеваниями могут мобилизовать в ряды ВСУ.