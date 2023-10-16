Мобилизация в Украине: в Раде предлагают убрать предельный возраст пребывания на службе

Депутаты Александр Юрченко и Анатолий Бурмич объясняют, что хотят устранить возрастную дискриминацию и максимально широко привлечь граждан к защите территориальной целостности Украины.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу. В Верховной раде предлагают убрать такой предельный возраст. Означает ли это, что мужчинам старше 60 лет смогут вручать повестки и забирать их на фронт, объяснила адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua.

Известно, что авторами проекта закона выступили народные депутаты от фракции "Восстановление Украины" Александр Юрченко и Анатолий Бурмич. В пояснительной записке говорится, что цель принятия законопроекта — устранить возрастную дискриминацию и максимально широко привлечь граждан для обеспечения территориальной целостности страны.

Документ предусматривает право военнослужащих ВСУ и других военных формирований, которые имеют высокую профессиональную подготовку, опыт, и которые признаны военно-врачебной комиссией годными, во время действия военного положения оставаться на военной службе сверх предельного возраста, без ограничения по возрасту и срока оставления на военной службе.

По словам правозащитницы, такие изменения, в случае принятия указанного законопроекта, касаются исключительно действующих военнослужащих, которые на момент прохождения военной службы во время военного положения достигли предельного возраста пребывания на военной службе и изъявили желание продолжить военную службу.

Кроме того, законопроект не предусматривает вручение повесток и призыв мужчин после 60 лет.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, с какими заболеваниями могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Также 11 октября сообщалось, кто может получить отсрочку от призыва на службу во время всеобщей мобилизации в Украине.