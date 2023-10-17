Мобілізація в Україні: перелік хвороб, які забезпечать відстрочку від призову

Згідно з українським законодавством, стан здоров'я військовозобов'язаного громадянина відіграватиме не останню роль під час вручення повістки.

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В Україні триває загальна мобілізація, яка триватиме щонайменше до 15 листопада. У цей період військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років можуть отримати повістку, проте в деяких випадках передбачена відстрочка за станом здоров'я. Фокус розібрався, хто точно не вирушить служити.

На сайті Верховної Ради опубліковано закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у якому перелічено всі захворювання, що дають змогу громадянам отримати своє право на відстрочку.

При цьому, варто розуміти, що якщо людина обмежено або тимчасово непридатна до служби, тоді все ж таки можуть відправити служити, незважаючи на підтверджені проблеми зі здоров'ям.

Відстрочка від призову: хто може отримати

За українським законодавством, відстрочка передбачена для чоловіків, яким діагностували такі захворювання:

кишкове інфекційне захворювання;

бактеріальні зоонози;

вірусне інфекційне захворювання центральної нервової системи;

вірусна геморагічна лихоманка;

вірусна інфекційна хвороба з пошкодженням шкіри та слизових;

гельмінтоз;

педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних захворювань;

туберкульоз легенів без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний туберкульоз.

Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, хто з чоловіків призовного віку може виїхати за кордон у період дії загальної мобілізації. У Держприкордонслужбі України заявили, що є кілька категорій громадян, яких можуть пропустити через кордон. Водночас, усі ті, хто виїхали незаконно, будуть притягнуті до відповідальності після повернення.