"Крестовый поход" Кремля: зачем в России создают православные ЧВК и как они воюют в Украине

Скрытая мобилизация в России набирает масштабы — на войну в Украине набирают не только наемников и заключенных, но и религиозных фанатиков. Московский патриархат открыто поощряет создание частных военных компаний: на базах церквей обустраивают полигоны, где учат воевать детей и взрослых.

Related video

Русская православная церковь создает частные военные компании (ЧВК) — "добровольцев" набирают и готовят епархии на местах. Наемников отправляют на войну в Украине после предварительной подготовки, заявили в Службе безопасности Украины.

Одна из ЧВК называется "Андреевский крест" и действует на базе Кронштадтского морского собора в Петербурге. В храме священнослужители вербуют верующих для участия в составе оккупационных войск. Предпочтение отдают мужчинам, которые служили в военных подразделениях РФ и имеют боевой опыт.

Курс военно-тактической и огневой подготовки ведут инструкторы российских спецслужб на территории собора и на специальных полигонах. Деньги православным ЧВК, как утверждают в СБУ, дают финансово-промышленные группы РФ, близкие к президенту Владимиру Путину. Для перечисления средств используют счета РПЦ для благотворительных взносов и пожертвований на "строительство" храмов.

О создании первой ЧВК при православной церкви, российские СМИ писали еще в ноябре прошлого года. Уже тогда на базе ЧВК "Андреевский крест" обучали мобилизованных с благословения настоятеля Морского собора в Кронштадте Алексия Ганьжина.

"Параллельно из подготовленных в центре бойцов (и не только) собирают добровольческие батальоны. Птенцов учебки "Андреевский крест" хочет отправить в зону СВО под собственным стягом", — указывали пропагандисты.

Провал мобилизации? Почему Россия отправляет на фронт церковные ЧВК

Создание частных военных компаний РЦП говорит о провале мобилизационных мероприятий в России. Кремль все чаще вынужден проводить скрытый набор в вооруженные силы, сказал Фокусу представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Что касается данных группировок, существенно на ситуацию на фронте они не повлияют. Есть признаки того, что российский террористический режим использует все методы так называемой гибридной мобилизации. Для рекрутинга на геноцидную войну в Украине, используют не только наемников и заключенных, но и новую аудиторию — религиозных фанатиков. Делается все возможное, чтобы избежать официальной мобилизации и продолжить скрытую", — уточнил он.

По мнению представителя ГУР, Москва использует институции, которые должны проповедовать любовь к ближнему и другие христианские ценности.

"Но так как РПЦ — это не церковь, а филиал российских спецслужб, используется и она для поддержки геноцида украинцев, которые делает Россия", — подчеркнул Юсов.

Российское издание "Блокнот" ранее писало о концепции ЧВК "Андреевский крест". Людей готовят перед мобилизацией в армию РФ для "выживания в трудных условиях военных действий". Также они обязаны добиваться победы любой ценой.

Прихожане Морского Никольского собора в Кронштадте, еще в 2017 году создали учебный центр, где готовили военных для службы в армии и в различных ЧВК. Координационный директор ЧВК "Андреевский крест" Владимир Хильченко указал, что в проекте принимали участие бывшие спецназовцы.

"Мы планируем создавать добровольческие батальоны и надеемся, что это будет наш вклад в СВО. Центр может обучать от 70 до 100 человек, курсы военной подготовки длятся 30 дней. Участвовать может любой желающий с улицы, который собирается в СВО", — рассказывал Хильченко.

Настоятель Морского собора в Кронштадте заявлял, что "Андреевский крест" — это не ЧВК. При соборе есть курсы начальной военной подготовки для детей. Обучают и взрослых, которые хотят воевать в Украине.

"Андреевский крест" — это общество, конечно. Есть прихожане, которые спонсируют нас, но люди же идут на защиту нашего отечества. Это не военная компания, мы занимаемся этим с 2017 года. Уже пять лет у нас проходят занятия с детишками и взрослыми. Готовим их перед армией, чтобы они умели выживать", — объяснил церковник.

Священники руководят ЧВК

РЦП уже была замечена в создании военных подразделений, которые воевали в Украине. Примером является "русская православная армия" (РПА), созданная в мае 2014 года во время начала войны на Донбассе, говорит Фокусу генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"В России формально нет ЧВК, они запрещены законом. Действительно, верующие из РПА были замечены в боях. Даже задерживали церковнослужителя с крестом, в рясе и с автоматом. Связи РЦП с армией и спецслужбами очень крепкие. Не удивлюсь, если командирами религиозных подразделений будут священники", — отмечает военный эксперт.

Ягун напоминает, что много российских священников, перед получением духовного сана, учились в военных училищах и сотрудничали со спецслужбами.

"В конце 90-х бывшие политруки не знали, куда идти и массово выбирали церковную дорогу. РПЦ раскрыла для них объятья, много таких и в Украине. Понятно, что риторика Гундяева [патриарха РПЦ Кирилла] приведет к участию православных в войне. Интересно, что теперь скажут фанаты московского патриархата в Украине по поводу войны с братьями по вере", — подытожил генерал-майор.

Напомним, в России действует ЧВК "Редут", ее используют для решения проблем с мобилизацией. ЧВК подчиняется силовым структурам России и финансируется из бюджета.

А в Беларуси действует ЧВК "ГардСервис", в которой состоят бывшие "вагнеровцы". Компания появилась в июне 2020 года и сначала позиционировала себя как частное охранное предприятие.