Фронт, тюрьма или смерть: зачем "Слуга народа" провела скандальный опрос

Серия неанонимных опросов от нардепа Марьяны Безуглой показала неприятие украинцев к парламентариям: большинство за то, чтобы скорее отправить их на фронт или в тюрьмы. Политологи рассматривают это как отвлечение внимания общества от массы других проблем, и как явную подготовку к предвыборной кампании.

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Народный депутат от "Слуги народа", замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая решила запустить серию опросов. Политик интересовалась, желают ли украинцы смерти депутатам.

Утвердительно ответили 66% участвующих, 34% — против. В комментариях под опросом можно увидеть разные отзывы, в том числе нелицеприятные. Многие намекали на психическое здоровье автора исследования и критиковали ее за бессмысленные инициативы во время полномасштабной войны.

Остальные два вопроса, также касались "справедливого" будущего для нардепов. Безуглая интересовалась, куда лучше их отправить — на фронт или в тюрьмы. Первый вариант поддержали 80%, а второй — 61% с оговоркой, что "есть и нормальные".

Безуглая назвала цель проведения опроса "социальным опытом политической культуры общества в условиях войны".

"Ваши ответы услышали СМИ, все народные депутаты, сограждане, наши партнеры и, конечно, враг. Это общая ответственность, какую цивилизацию мы строим и делим ли себя на господ и крепостных, понимаем ли роль институтов, сколько имеем агрессии и к кому", — заявила она.

Все ближе к октябрьской революции?

В общении с Фокусом Марьяна Безуглая дополнительно разъяснила мотивы своих действий. Исходя из результатов опроса, большинство украинцев не до конца понимает роль парламента в военное время.

"Многие считают, что надо отправить депутатов на фронт. И дальше что? Страна будет нормально функционировать? Они вынесли нардепам приговор — посадить в тюрьму, хотя был пункт "я не судья, чтобы делать такие выводы". Тут появляется другая проблема — люди не доверяют судебной ветви власти", — объяснила депутат.

Данная тенденция, по мнению политика, привела в начале 20-го века к восстанию большевиков и событиям Октябрьской революции 1917 года.

"Полное нивелирование судей, парламентаризма и институциональной власти. Собирали тройки и быстро расстреливали людей. Интересно, в чем же заключается столь некорректное отношение представителей власти к народу, чтобы желать депутатам смерти? Парламент — это зеркало политической культуры общества", — продолжила замглавы оборонного комитета Рады.

В странах со зрелой демократией проводится постоянная работа с парламентом. Результаты социального эксперимента будут использоваться для развития прямой демократии в Украине, указала Безуглая.

"Вопрос не в том, кого выбрать, а как далее контролировать работу депутатов. Просто выбрать и ждать, что это будут "ангелы", которые решат их проблемы, неправильно", — заключила она.

Выборы в Раду: Банковая могла поставить крест на проекте "Слуга народа"

Данные соцопросы могут свидетельствовать если не об активной, но явной подготовке к будущей предвыборной кампании, полагает директор политико-правовых программ Украинского центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович.

"Не секрет, что этот вопрос давно обсуждают и со временем будут говорить все больше и больше. Через такие нерепрезентативные, но публичные опросы можно собрать информацию и использовать для получения политических дивидендов", — разъяснил аналитик.

Второй момент — это отвлечение внимания общества от других насущных проблем и акцентирование на Верховной Раде.

"Если посмотреть на результаты, люди мягко говоря не довольны работой депутатов. Плюсов Рада явно не получает. Стоит понимать, что не все нынешние нардепы из "Слуги народа" в будущем станут ассоциировать себя с этой партией. Пойдут на выборы под новым названием. Сомнений нет, что в Офисе президента поставили крест на проекте "Слуга народа", — подытожил Рейтерович.

Напомним, по данным недавнего опроса "Левада-центра", проведенного в августе, большинство россиян думают, что живут в "великой" стране.

Результаты опроса консалтинговой компании GlobeScan показали, что около 70% респондентов в 30 странах согласны с военной поддержкой Украины.