69% людей в мире считают, что их правительства должны поддерживать Украину, — опрос (инфографика)

По данным социологов, самый высокий уровень поддержки Украины показали жители Португалии, Швеции, Австралии, Великобритании и Канады.

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Результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией GlobeScan, подтвердили, что почти 70% респондентов в 30 странах мира считают необходимым, чтобы их правительства поддерживали Украину в борьбе с российским нашествием. Об этом сообщает GlobeScan на собственном сайте.

Результаты зафиксировали, что в среднем 29% опрошенных в странах-респондентах "полностью согласны" с тем, что их правительства должны поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, и еще 40% "скорее согласны" с этим. Лишь 11% остались "категорически не согласны" и 20% "скорее не согласны".

Инфографика GlobeScan

"Это действительно впечатляющие результаты! Опрос GlobeScan показал, что российские нарративы проигрывают по всему миру, несмотря на огромные вложенные средства и усилия. Солидарность жителей таких разных стран с Украиной вдохновляет и дает украинцам силы для продолжения борьбы за свободу и независимость", — подчеркнул Петр Бурковский, исполнительный директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Кто поддерживает Украину больше всего?

В США, стране, предоставляющей наибольшую военную помощь Украине, 70% респондентов хотят, чтобы их правительство поддерживало Украину. В Германии, которая считается одним из ключевых поставщиков военной помощи, 66% опрошенных поддерживают Украину.

Больше всего поддерживают Украину жители:

Португалии — 86%;

Швеции — 81%;

Австралии — 80%;

Великобритании — 79%;

Канады — 78%.

"В целом жители стран Европы и Северной Америки, которые были включены в опрос, обычно больше всего поддерживают Украину, тогда как жители Латинской Америки выражают наименьшую поддержку", — отметили социологи.

Инфографика GlobeScan

Меньше всего желают поддерживать Украину Мексика (46%), Колумбия (51%), Индонезия (54%), Саудовская Аравия (55%) и Перу (55%).

"Мировое общественное мнение продолжает оставаться на стороне Украины. Подавляющее большинство людей в Африке, Австралии, Бразилии, Европе, Японии и Северной Америке хотят, чтобы их правительства поддержали Украину, которая борется за свою свободу против преступного вторжения России", — резюмировал генеральный директор GlobeScan Крис Коултер.

Как проводился опрос?

В течение июля — августа 2023 года было опрошено почти 30 000 человек в 30 странах и регионах. Примерно 1000 человек в каждой стране приняли участие в глобальном исследовании, в котором их спрашивали об отношении, мнениях и поведении по ряду важных вопросов и вызовов, стоящих перед миром.

Компания GlobeScan — что известно

Это глобальная консалтинговая компания, которая занимается анализом и консультированием, вопросами устойчивого развития, изменения поведения и доверия. Сотрудничает с ведущими предприятиями, неправительственными и правительственными организациями, имеет более чем 35-летний опыт анализа данных наряду с глобальной сетью экспертов и способностью привлекать любую заинтересованную сторону.

Основана в 1987 году, имеет офисы в Кейптауне, Гонконге, Хайдарабаде, Лондоне, Париже, Сан-Франциско, Сан-Паулу, Сингапуре и Торонто.

Является сертифицированной корпорацией B и участником Глобального договора ООН, а также корпоративным членом ESOMAR — некоммерческой организации, которая пропагандирует ценность рыночных, социальных исследований, исследований общественного мнения и анализа данных.

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Чиновники, суды и депутаты: кому больше всего не доверяют украинцы, — соцопрос

Напомним, Фокус разместил 13 сентября опрос независимого "Левада-центра", который сообщал, что большинство граждан России имеют убеждение, что они проживают в "великой" стране. В то же время, отношение к США, Европейскому союзу и Украине среди российских граждан остается негативным.

Кроме того, Фокус сообщал, что социологическое исследование центра Разумкова показало: свободно разговаривают на английском чуть более 1% украинцев, а почти половина граждан вовсе не знают язык туманного Альбиона.

Также центр Разумкова выяснял, как украинцы относятся к технологиям ИИ. Большинство граждан Украины не пользуются инструментами искусственного интеллекта и лишь приблизительно представляют, зачем они нужны.