"Будут еще": аналитик спрогнозировал появление батальонов из этнических меньшинств РФ вроде "Сибири" (видео)

Якуты, буряты, тувинцы и другие народы декларируют свои стремления на отделение и самостоятельность, а участие их представителей в военных формированиях существенно поможет Украине в войне с Россией.

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Батальон "Сибирь" способен сыграть свое положительное значение в борьбе с режимом главы Кремля Владимира Путина. Эксперт Александр Мусиенко, руководитель центра военно-правовых исследований, сообщил подробности в эфире YouTube-канала Фокус.

Специалист отметил, что очень важно, что есть граждане России, которые приобщаются к подразделению и не отождествляют себя с "русскими". Такие люди четко отделяют себя, заявляя о своей национальной идентичности.

Важно

Россияне из батальона "Сибирь" ВСУ проходят подготовку в окрестностях Киева, — СМИ (фото)

Формирование подразделения по территориальным признакам является не менее важным. Якуты, буряты, тувинцы декларируют свои стремления на отделение и самостоятельность.

"Большинство батальона формируют коренные народы", — пояснил он.

Александр Мусиенко также Украина должна усилить поддержку людей, которые готовы бороться против России. Он отметил, что будут еще "интересные проекты" с представителями коренных народов России.

"Инициативы вместе с коренными народами, которые это поддерживают, поэтому я считаю, что это очень позитивный знак", — добавил специалист.

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"Сибирский батальон": что известно

24 октября Bloomberg сообщал о создании нового подразделения, состоящего из российских добровольцев, в основном выходцев из сибирских народов. Оно формируется из представителей коренного населения России, таких как буряты, якуты, калмыки, тувинцы и другие. Обычно они приезжают в Украину через третьи страны, что занимает значительное количество времени, от нескольких месяцев до года.

Напомним, 26 октября боец рассказал, почему решил вступи ть в ряды "Сибирского батальона". С его слов, они испытывают угнетение сибирских народов России — из самых богатых регионов "выкачивают" деньги в Москву на поддержку бойни в Украине.