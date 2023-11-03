"100 тысяч - мобилизовать, 60 — оставить": почему власти не хотят снимать бронь с правоохранителей

В Украине есть те, кто по долгу службы подготовлены лучше большинства военнообязанных, получивших повестку. Речь о правоохранителях, которых сотни тысяч по всей стране. Фокус выяснил, почему полицейских массово не отправляют на фронт.

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Согласно закону о "Мобилизационной подготовке и мобилизации" правоохранители не подлежат призыву во время мобилизации. Эксперты считают, что власти могли бы внести изменения в законодательство и задействовать их на фронте, так как они гораздо более подготовлены к выполнению боевых задач, чем большинство призывников. По словам Евгения Дикого, ветерана АТО, экс-командира роты в батальоне "Айдар" (2014), можно было бы отправить несколько десятков тысяч полицейских на фронт без ущерба для тыла.

"Я недавно сам поинтересовался цифрами. Вы знаете, что одних только полицейских, которые нас охраняют, 160 тысяч. Все эти люди проходили спецподготовку, медкомиссии, они владеют оружием, имеют базовые навыки, которых нет у простого призывника, а также их состояние здоровья лучше. Этими людьми можно заполнить должности младших офицеров и сержантов. Я думаю, что 60 тысяч как минимум можно было мобилизовать сразу. Если не наоборот — 100 тысяч забрать, 60 тысяч — оставить. И это не просто 100 тысяч бойцов, это 100 тысяч младших офицеров и сержантов", — отмечает Дикий.

Сержанты и младшие офицеры составляют костяк для формирования бригад. Кроме полицейских есть ГБР, прокуроры, сотрудники налоговой службы, которые, по словам Дикого, тоже проходят базовый профотбор. Все эти люди забронированы так же, как, например, ученые.

"Я понимаю, что в Советском Союзе во времена Второй Мировой самым лучшим способом не идти на фронт было пойти в НКВД. Но это было связано с тем, что Советская власть ожидала восстания своего народа в тылу. Нужно было держать огромный карательный аппарат. Мне кажется, у нас другая ситуация. Ученые у нас тоже имеют право не воевать, но среди них я знаю большое количество добровольцев. Покажите мне добровольца прокурора", — добавляет эксперт.

По мнению полковника запаса Романа Свитана, полицейских могли бы мобилизовать по ротационному принципу — 30% от каждого отделения — на фронт, а их заменить ветеранами, вернувшимися с войны.

Однако представители власти считают, что такой подход имеет смысл лишь в долгосрочной перспективе. По словам нардепа Максима Бужанского, члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности, ветеранов, вернувшихся с фронта, можно привлечь к работе в правоохранительных органах, если они пройдут соответствующую подготовку, на которую могут уйти годы. Заменить ими полицейских прямо сейчас невозможно.

Также политик согласен, что профессиональная подготовка полицейских гораздо выше подготовки среднего мобилизованного в Украине, которого отправляют на фронт, однако власти не могут пожертвовать безопасностью в тылу.

"Думаю, господин Дикий близок к правде. Но мы не можем отправить полицейских на фронт, потому что в таком случае мы полностью обнажим защиту правопорядка, защиту граждан, в том числе и семей военнослужащих. Полицейские более подготовлены, чем случайно мобилизованные. Но мы не можем заменить полицейских, набрав с улицы людей, чтобы они работали следователями, уполномоченными. Это незаменяемый жизненноважный элемент государственной системы", — говорит Фокусу Бужанский.

Политик отмечает, что на фронте есть полицейские бригады, которые выполняют боевые задачи.

"Все, что можно было сделать, мы сделали. Кроме того, на прифронтовых и деоккупированнных территориях, как только возникает возможность, туда заходят силы МВД. Полиция применяет непосредственное участие во всем, включая разминирование. Мы предоставили Нацгвардии такое право", — добавляет политик.

Инициатива — в руках президента

По словам военных экспертов, ротация военных могла бы стать серьезным шагом, который улучшил бы процесс мобилизации. Так как если военнообязанные знают, что срок службы ограничен по времени, они охотнее готовы отправиться на фронт. В парламенте депутаты зарегистрировали законопроект, в котором предложили, чтобы сроки ротации в Украине, устанавливаемые командованием ВСУ, не превышали 90 суток. В крайнем случае — 105 суток. Однако Бужанский отмечает, что подобная инициатива должна поступить от президента как Верховного Главнокомандующего, а не от парламента.

"Я понимаю желание военных получить внятные ответы на вопрос, когда будет ротация, когда будет демобилизация, каким образом будут пополняться войска. Всем понятно, что необходимо это сделать [ограничить срок службы на фронте]. Но во время войны этими процессами руководит Верховный Главнокомандующий. Инициативы исходят от него. Президент владеет всей информацией, видит ситуацию. Инициатива полностью в его руках. Если сейчас депутаты будут вносить свои предложения, это будет письмо в Простоквашино, когда каждый приходил и от себя дописывал. Так на войне не бывает", — говорит политик.

Напомним, эксперты говорили Фокусу, что власти могли бы усилить мобилизацию и увеличить количество добровольцев, если бы изменили подход. В частности, дали больше возможностей комбригам заниматься рекрутингом бойцов напрямую. Подробно читайте в материале Фокуса Ограничить срок службы и увеличить жалование: как спасти мобилизационную кампанию в Украине .

Также Фокус писал, что в октябре полицейские заставили военного, получившего контузию на фронте, проходить тест на алкогольное опьянение. Мужчина отметил, что один из патрульных в ходе перепалки пообещал, что получит повестку. Военный будет просить, чтобы они воевали на передовой вместе.