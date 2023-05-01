С фото Бориса Джонсона: пьяный водитель показал полиции поддельное украинское удостоверение (фото)

Мужчина с поддельными украинским водительским удостоверением за рулем автомобиля врезался в столб в Нидерландах. Нетрезвым нарушителем оказался 35-летний житель Зюйдгорна.

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В нидерландском городе Гронинген полиция задержала мужчину с поддельным украинским водительским удостоверением на имя Бориса Джонсона. Об этом 1 мая информирует канал OOG TV.

В центре населенного пункта сотрудники правоохранительных структур осуществляли патрулирование. В какой-то момент они обратили внимание, что автомобиль врезался в столб. На мосту Эмма полиция остановила водителя.

Поначалу он отказался проходить дыхательный тест. Впоследствии проверка показала, что водитель слишком глубоко заглянул в стекло и находился за рулем в нетрезвом состоянии. Нарушителем оказался 35-летний житель Зюйдгорна, расположенный на севере Нидерландов.

Поддельное украинское водительское удостоверение по имени Бориса Джонсона Фото: oogtv.nl

Инспекторы в ходе проверки зафиксировали и другой любопытный факт. У водителя были подделаны водительские права на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"К сожалению для мужчины, мы не поверили поддельным водительским правам", – заявили в полиции.

По данным полиции, непонятно, как именно мужчина получил такие документы. Водительские права полицейские у него изъяли.

"Добрый вечер! Мы из Украины!", — указано в поддельном документе.

Напомним, 21 апреля в Киеве нетрезвая женщина на автомобиле с пробитым колесом устроила гонку с патрульными. Полицейские увидели автомобиль с поврежденным колесом, а когда пытались его остановить, водитель решила бежать. За рулем находилась 44-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. Пройти осмотр с помощью Драгера водитель отказалась.

Также в Харьковской области водитель транспортного средства нецензурно оскорбляла сотрудников полиции и угрожала мужем-депутатом. Сам депутат Александр Слюсарь, которого медиа называют мужчиной женщины-водителя, заверил украинцев в том, что давно разведен и принимает участие только в воспитании детей.