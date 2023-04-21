В Киеве нетрезвая водительница на авто с пробитым колесом устроила гонки с патрульными

Патрульные заметили авто с поврежденным колесом, а когда пытались его остановить, водительница решила бежать.

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В Киеве патрульным пришлось гонялись за нетрезвой водительницей на легковушке. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Так, 20 апреля ночью во время патрулирования на проспекте Берестейском внимание правоохранителей привлекло авто Hyundai Tucson, которое ехало на поврежденном колесе. Инспекторы пытались остановить его, но водитель не отреагировал и продолжил движение, маневрируя в разные стороны по дороге.

Правоохранители после непродолжительного преследования остановили автомобиль. За рулем находилась 44-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. Пройти осмотр с помощью Драгера водительница отказалась.

Также патрульные заметили, что у женщины разбита голова. Она рассказала, что упала перед поездкой.

"Охранники порядка предоставили водительнице медицинскую помощь, составили в отношении нее протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра) КУоАП и отстранили от управления", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее новости Киева сообщали, что в небе над столицей 19 апреля заметили яркую вспышку света. В Главном центре специального контроля явление назвали "высокоэнергетическим акустическим событием" с эпицентром в Киевской области.

20 апреля в Киев с визитом приезжал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии контактной встречи в формате "Рамштайн", где объявят о новом пакете военной помощи Украине.