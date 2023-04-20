"Высокоэнергетическое акустическое событие": эксперты объяснили странную вспышку света над Киевом

Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, отмечают специалисты центра.

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В Украине вечером 19 апреля зафиксировали яркую вспышку света в небе. Это явление назвали "высокоэнергетическим акустическим событием". Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

"19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы". — говорится в сообщении.

В доказательство своего утверждения в Главном центре специального контроля добавили скрин с магнитудой.

Украинцы в сети уже успели пошутить над тем, что толкование явления, которое дали в центре, осталось непонятным для большинства украинцев.

"Высокоэнергетическое акустическое событие", — так назвали вспышку в небе 19 апреля 2023 в 21:57 по киевскому времени в главном центре специального контроля. Спасибо за объяснение, сразу все стало понятно", — написал журналист Андрей Цаплиенко.

Вспышка в небе над Киевом

Напомним, 19 апреля киевляне заметили яркую синю вспышку в небе. Руководитель ОП Андрей Ермак объяснил его работой ПВО, однако позже сообщение удалил и призвал дождаться официальных объяснений от Воздушных сил ВСУ.

По словам экспертов и официальных лиц, причиной яркой свечки в небе над столицей могло стать падение спутника NASA, пролет метеорита или работа противовоздушной обороны.

По версии начальника КМВА Сергея Попка, причиной яркого света над столицей стало падение на Землю космического спутника NASA.

В NASA опровергли версию американском космическом агентстве заявили, что спутник все еще находится на орбите, и должен войти в атмосферу Земли только утром.