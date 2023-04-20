Спутник NASA или метеор: что известно о голубой вспышке над Киевом (фото)

По словам экспертов и официальных лиц, причиной яркого свечения в небе над столицей могло стать падение спутника NASA, пролет метеорита или работа противовоздушной обороны.

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Вечером, 19 апреля, жители Киева и Киевской области обратили внимание на яркую голубую вспышку в небе. По предварительной информации, причиной явления могло быть падение спутника или метеорита, сообщают Воздушные силы ВСУ.

В публикации говорится, что данные об объекте пока уточняются.

Над Киевом мог пролететь спутник или метеорит

Вспышка над Киевом: что говорят официальные лица

По версии начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, причиной яркого свечения над столицей стало падение на Землю космического спутника NASA.

"Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков — была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала", — заявил чиновник.

В КГВА предположили, что на Землю упал спутник NASA

При этом спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии изданию "Суспільне" сообщил, что пока не может подтвердить версию о падении спутника.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак сначала сообщил о работе ПВО, однако потом удалил данный пост и опубликовал сообщение с эмодзи.

Публикация главы ОП

Проект о космосе The Alpha Centauri отверг версию о спутнике

В Telegram-канале образовательного проекта The Alpha Centauri говорится, что 19 апреля в атмосферу должен был входить аппарат NASA RHESSI, но траектория его падения не затрагивает Украину. По версии экспертов, причиной вспышки над Киевом стал болид.

"Предварительно болид в Киевской области. Не ракета. Не спутник. Болид", — заявили в The Alpha Centauri.

В The Alpha Centauri сичтают, что на Землю упал метеор

Отметим, что голубая вспышка над столицей стала причиной возникновения большого количества интернет-мемов на тему НЛО. Пользователи социальных сетей шутят, что это был контакт с инопланетянами.