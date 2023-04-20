Супутник NASA або метеор: що відомо про блакитний спалах над Києвом (фото)

За словами експертів та офіційних осіб, причиною яскравого свічення у небі над столицею могло стати падіння супутника NASA, проліт метеорита чи робота протиповітряної оборони.

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Увечері, 19 квітня, жителі Києва та Київської області звернули увагу на яскравий блакитний спалах у небі. За попередньою інформацією, причиною явища могло бути падіння супутника чи метеорита, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У публікації зазначається, що дані про об'єкт поки що уточнюються.

Над Києвом міг пролетіти супутник чи метеорит

Спалах над Києвом: що кажуть офіційні особи

За версією начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка причиною яскравого свічення над столицею стало падіння на Землю космічного супутника NASA.

"Щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків — було оголошено повітряну тривогу. ППО не працювало", — заявив чиновник.

У КМВА припустили, що на Землю впав супутник NASA

При цьому речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі виданню "Суспільне" повідомив, що поки не може підтвердити версію про падіння супутника.

Своєю чергою, глава Офісу президента Андрій Єрмак спочатку повідомив про роботу ППО, проте потім видалив цей пост та опублікував повідомлення з емодзі.

Публікація глави ОП

Проект про космос The Alpha Centauri відкинув версію про супутник

У Telegram-каналі освітнього проекту The Alpha Centauri йдеться про те, що 19 квітня в атмосферу мав входити апарат NASA RHESSI, але траєкторія його падіння не зачіпає Україну. За версією експертів, причиною спалаху над Києвом став болід.

"Попередньо болід у Київській області. Не ракета. Не супутник. Болід", — заявили в The Alpha Centauri.

У The Alpha Centauri вважають, що на Землю впав метеор

Зазначимо, що блакитний спалах над столицею став причиною виникнення великої кількості інтернет-мемів на тему НЛО. Користувачі соціальних мереж жартують, що це був контакт з інопланетянами.