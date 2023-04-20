Блакитний спалах над Києвом: у NASA відповіли, чи могли українці бачити падіння супутника

Раніше в космічному агентстві США оголосили, що 19 квітня в атмосферу увійде супутник RHESSI. Нині у NASA та Пентагоні завірили, що продовжують стежити за ним.

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У NASA заперечили версію, що яскравий блакитний спалах у небі над Києвом та Київською областю був пов’язаний з супутником. Про це відомо з матеріалу BBC.

В американському космічному агентстві заявили, що супутник все ще перебуває на орбіті. За словами Роба Маргетти з Управління комунікацій NASA, в момент спалаху над столицею RHESSI також був на орбіті, і має увійти в атмосферу Землі тільки зранку за київським часом.

Маргаретта, однак, підкреслив, що NASA та Міноборони США продовжують слідкувати за супутником.

У медіа додали, що раніше в космічному агентстві попереджали про вхід RHESSI вагою 300 кілограмів в атмосферу 19 квітня. Він використовувався для спостереження за сонячними спалахами з 2002 року, однак у 2018 році був знятий з експлуатації.

Нагадаємо, 19 квітня кияни помітили яскравий синій спалах у небі. Керівник ОП Андрій Єрмак пояснив його роботою ППО, однак пізніше своє повідомлення видалив та закликав українців дочекатись пояснень від Повітряних сил.

Пізніше начальник КМВА Сергій Попко оголосив, що спалах спричинило падіння супутника NASA. У Повітряних силах заявили, що не можуть підтвердити цю версію. Автори освітнього проєкту The Alpha Centauri також заперечили падіння супутника.