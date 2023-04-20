Голубая вспышка над Киевом: в NASA ответили, могли ли украинцы видеть падение спутника

Ранее в космическом агентстве США объявили, что 19 апреля в атмосферу войдет спутник RHESSI. В настоящее время в NASA и Пентагоне заверили, что продолжают следить за ним.

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В NASA отвергли версию, что яркая голубая вспышка в небе над Киевом и Киевской областью была связана со спутником. Об этом известно из материала BBC.

В американском космическом агентстве заявили, что спутник все еще находится на орбите. По словам Роба Маргетты из Управления коммуникаций NASA, в момент вспышки над столицей RHESSI также находился на орбите, и должен войти в атмосферу Земли только утром по киевскому времени.

Маргаретта, однако, подчеркнул, что NASA и Минобороны США продолжают следить за спутником.

В СМИ добавили, что ранее в космическом агентстве предупреждали о входе RHESSI весом 300 килограммов в атмосферу 19 апреля. Он использовался для наблюдения за солнечными вспышками с 2002 года, однако в 2018 году был снят с эксплуатации.

Напомним, 19 апреля киевляне заметили яркую синю вспышку в небе. Руководитель ОП Андрей Ермак объяснил его работой ПВО, однако позже свое сообщение удалил и призвал украинцев дождаться объяснений от Воздушных сил.

Позже начальник КМВА Сергей Попко объявил, что вспышка повлекла за собой падение спутника NASA. В воздушных силах заявили, что не могут подтвердить эту версию. Авторы образовательного проекта The Alpha Centauri также отрицают падение спутника.