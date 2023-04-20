"Високоенергетична акустична подія": експерти пояснили дивний спалах світла над Києвом

Подія, ймовірно, пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, зазначають спеціалісти центру.

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В Україні ввечері 19 квітня зафіксували яскравий спалах світла у небі. Це явище назвали "високоенергетичною акустичною подією". Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

"19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.

В доказ свого твердження в Головному центрі спеціального контролю додали скрин з магнітудою.

Українці в мережі вже встигли пожартувати з того, що тлумачення явища, яке дали в центрі, залишилося незрозумілим для більшості українців.

"Високоенергетична акустична подія", — так назвали спалах в небі 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом у головному центрі спеціального контролю. Дякуємо за пояснення, одразу все стало зрозуміло", — написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Спалах у небі над Києвом

Нагадаємо, 19 квітня кияни помітили яскравий синій спалах у небі. Керівник ОП Андрій Єрмак пояснив його роботою ППО, однак пізніше допис видалив та закликав дочекатись офіційних пояснень від Повітряних сил ЗСУ.

За словами експертів та офіційних осіб, причиною яскравого свічення у небі над столицею могло стати падіння супутника NASA, проліт метеорита чи робота протиповітряної оборони.

За версією начальника КМВА Сергія Попка причиною яскравого світла над столицею стало падіння на Землю космічного супутника NASA.

У NASA заперечили версію, що яскравий блакитний спалах у небі над Києвом та Київською областю був пов’язаний з супутником.В американському космічному агентстві заявили, що супутник все ще перебуває на орбіті, і має увійти в атмосферу Землі тільки зранку 20 квітня за київським часом.