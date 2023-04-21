У Києві нетвереза водійка на авто з пробитим колесом влаштувала перегони з патрульними

Патрульні помітили авто з пошкодженим колесом, а коли намагалися його зупинити, кермувальниця вирішила тікати.

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У Києві патрульним довелося ганялися за нетверезою кермувальницею на легковику. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

Так, 20 квітня вночі під час патрулювання на проспекті Берестейському увагу правоохоронців привернуло авто Hyundai Tucson, яке їхало на пошкодженому колесі. Інспектори намагались зупинити його, але водій не відреагував і продовжив рух, маневруючи в різні боки по дорозі.

Правоохоронці після нетривалого переслідування зупинили авто. За кермом перебувала 44-річна жінка з ознаками алкогольного сп'яніння. Пройти огляд за допомогою Драгера кермувальниця відмовилась.

Також патрульні помітили, що у жінки розбита голова. Вона розповіла, що впала перед поїздкою.

"Охоронці порядку надали водійці домедичну допомогу, склали стосовно неї протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) КУпАП та відсторонили від керування", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше новини Києва повідомляли, що в небі над столицею 19 квітня помітили яскравий спалах світла. В Головному центрі спеціального контролю явище назвали "високоенергетичною акустичною подією" з епіцентром у Київській області.

20 квітня до Києва з візитом приїздив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні контактної зустрічі у форматі "Рамштайн", де оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.