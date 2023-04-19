Они меня бесят: депутат от "Слуги народа" попал в скандал из-за предполагаемой жены (видео)

Водитель авто нецензурно оскорбляла сотрудников полиции и угрожала мужем-депутатом. Сам депутат Александр Слюсар, которого медиа называют мужем женщины-водителя, заверил украинцев в том, что давно разведён и принимает участие только в воспитании детей.

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Предполагаемая жена депутата от партии "Слуга народа" в Сумском областном совете Александра Слюсаря грубо и нецензурно повела себя с полицейскими, остановивших ее автомобиль. Видеокадры опубликовал на своей странице в Фейсбуке пользователь Влад Ломов в среду, 19 апреля.

Судя по видеокадрам, женщину остановили за нарушение правил дорожного движение. Она не хотела исполнить приказ полицейского. В свою очередь женщина сначала стала повышать голос на патрульных, а несколько позже разговаривать и с применением нецензурных слов.

Женщина убеждала, что она — волонтер, который возит машины на фронт. Поэтому правоохранители якобы не имеют права ее останавливать.

"Меня такие, как вы, раздражаете. Вот реально, нормальные пацаны все в Бахмуте, а вы страдаете ху*ней, пошел ты на*уй", – сказала она.

Напоследок водитель попыталась использовать свои связи и заявила, что она — жена депутата.

В тот же день,19 апреля, удалось установить личность "жены депутата", которая грубила полицейским и не исполняла законные требования.

Влад Ломов, который и опубликовал данное видео, написал, что женщина в легковой машине — это действительно жена депутата Александра Слюсаря.

Скандал с женой депутата Слюсаря: что ответил сам политик

"Такую манеру поведения и общения с людьми, особенно военными и правоохранителями, я остро осуждаю и считаю недостойной", — сказал депутат областного совета.

Слюсар только уточнил, что со своей женой развелся еще несколько лет назад. Единственное, что связывает его с экс-супрогой — это дети.

Депутат также назвал неправдивой информацию о том, что во время инцидента с правоохранителями он спокойно сидел на заднем сидении авто и ничего не предпринял.

."Если бы на заднем сиденье авто, молча и не реагируя, сидел я – я бы сразу написал заявление о сложении депутатских полномочий", — написал Слюсар.

Заметим, что по состоянию на среду, 16 апреля, представители Сумского облсовета, равно как и народные депутаты от "Слуги народа", инцидент не прокомментировали.

Напомним, 19 февраля 2023 года украинцам рассказали о том, что в стране во время войны резко снизилась смертность на дорогах. За 2022 год в Украине стало меньше ДТП с пострадавшими. Их зафиксировали 18 628 и в них погиб 2791 человек, а еще 23 145 — травмированы. Такую статистику привел первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Кроме того в ноябре 2021 года стало известно, что резонансное ДТП в Харькове, в котором погиб человек, — дело рук молодого человека, слившего в Харькове мажором. Тогда на перекрестке проспекта Гагарина и Одесской автомобиль Infiniti протаранил Chevrolet, поскольку его водитель проигнорировал красный сигнал светофора.