В Украине во время войны резко снизилась смертность на дорогах: основные причины ДТП

За 2022 год в Украине существенно снизилась смертность на дорогах. Основными причинами серьезных аварий являются превышение скорости и нарушение правил маневрирования.

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За 2022 год в Украине стало меньше ДТП с пострадавшими. Их зафиксировали 18 628 и в них погиб 2791 человек, а еще 23 145 — травмированы. Такую статистику привел первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Для сравнения: за 2021 год на дорогах Украины погибли 3238 человек, а 29 738 — получили травмы. Алексей Белошицкий отметил, что хотя статистика и улучшилась, но это связано со снижением интенсивности дорожного движения во время военного положения и оккупацией ряда территорий. Вместе с тем появились новые обстоятельства, увеличившие риск аварии — искусственные препятствия (бетонные блоки) на дорогах, отсутствие дорожных знаков, отсутствие освещения из-за отключений электроэнергии.

Алексей Белошицкий сообщил, что в 2022 году произошло 5284 ДТП с потерпевшими пешеходами: 874 человека погибли, а 4799 – получили травмы. В 2625 авариях пострадали дети — 125 детей погибли и 4799 — травмированы.

Основные причины ДТП в Украине:

Превышение разрешенной и безопасной скорости;

Нарушение правил маневрирования;

Нарушение правил проезда перекрестков;

Нарушение правил проезда пешеходных переходов;

Несоблюдение безопасной дистанции.

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Самые распространенные виды ДТП:

Столкновение – 39,7% ДТП, 33,6% погибших;

Наезд на пешехода – 28,4% ДТП, 31,3% погибших;

Наезд на препятствие – 13,3% ДТП, 16,1% погибших.

Также Алексей Белошицкий отметил, что 790 ДТП случилось по вине нетрезвых водителей. В них погиб 91 человек, а 1031 – получили травмы. Всего за прошлый год было оформлено 134 520 административных протоколов за езду в нетрезвом виде.

Во время военного положения полиция усилила патрулирования на дорогах. Кроме того, в 2022 году возобновлена работа 128 камер автофиксации и лазерных радаров TruCAM.

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