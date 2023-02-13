В Україні під час війни різко знизилася смертність на дорогах: основні причини ДТП

За 2022 рік в Україні суттєво знизилася смертність на дорогах. Основними причинами серйозних аварій є перевищення швидкості та порушення правил маневрування.

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За 2022 рік в Україні поменшало ДТП із постраждалими. Їх зафіксували 18 628 і в них загинула 2791 особа, а ще 23 145 — травмовано. Таку статистику навів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Для порівняння: за 2021 рік на дорогах України загинуло 3238 осіб, а 29 738 — отримали травми. Олексій Білошицький зазначив, що хоча статистика й покращилася, але це пов'язано зі зниженням інтенсивності дорожнього руху під час воєнного стану та окупацією низки територій. Натомість з'явилися нові обставини, які збільшили ризик аварії — штучні перешкоди (бетонні блоки) на дорогах, відсутність дорожніх знаків, відсутність освітлення через відключення електроенергії.

Олексій Білошицький повідомив, що у 2022 році сталося 5284 ДТП із потерпілими пішоходами: 874 особи загинули, а 4799 — отримали травми. У 2625 аваріях постраждали діти — 125 дітей загинули та 4799 — травмовані.

Основні причини ДТП в Україні:

Перевищення дозволеної та безпечної швидкості;

Порушення правил маневрування;

Порушення правил проїзду перехресть;

Порушення правил проїзду пішохідних переходів;

Недотримання безпечної дистанції.

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Найпоширеніші види ДТП:

Зіткнення — 39,7 % ДТП, 33,6 % загиблих;

Наїзд на пішохода — 28,4 % ДТП, 31,3 % загиблих;

Наїзд на перешкоду — 13,3% ДТП, 16,1% – загиблих.

Також Олексій Білошицький зазначив, що 790 ДТП сталося з вини нетверезих водіїв. У них загинула 91 особа, а 1031 — отримала травми. Усього за минулий рік було оформлено 134 520 адміністративних протоколів за їзду у нетверезому стані.

Під час воєнного стану поліція посилила патрулювання на дорогах. Крім того, у 2022 році відновлено роботу 128 камер автофіксації та лазерних радарів TruCAM.

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